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張榕容過敏腫成豬頭！友人驚呼認不出　《有生之年》緊急幫改戲

▲張榕容因過敏腫成豬頭，連朋友都認不出來，很有敬業精神的她照樣頂著這張臉去拍戲。（圖／翻攝自張榕容IG）
▲張榕容因過敏腫成豬頭，連朋友都認不出來，很有敬業精神的她照樣頂著這張臉去拍戲。（圖／翻攝自張榕容IG）

記者江芷稜／綜合報導

中法混血的亞太影后張榕容，皮膚白皙透亮，從小就是個美人胚，卻因容易過敏經常掛病號，最近罹患長新冠又嚴重過敏，漂亮臉蛋腫成豬頭，她在IG曬出過敏的容貌，讓友人直呼認不出來，加上工作滿檔，就算過敏也得上陣拍戲，電視劇《有生之年》為了她當場改戲，把張榕容臉部過敏寫成劇情，果真戲如人生。

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▲中法混血的張榕容，擁有洋娃娃般的美麗外貌。（圖／翻攝自張榕容IG）
▲中法混血的張榕容，擁有洋娃娃般的美麗外貌。（圖／翻攝自張榕容IG） 
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▲張榕容演技精湛，是最年輕的亞太影后。（圖／資料照）
張榕容演技備受肯定，是最年輕的亞太影后，也3度入圍金馬獎，婚後依舊有不少作品邀約，不過她皮膚容易過敏，曬太陽會因紫外線過敏脫皮，還因為疫情噴酒精後摸臉讓皮膚變得紅腫，最近則因過敏蕁麻疹，導致臉部出狀況。她在IG曬出與朋友的聊天紀錄，大方公開腫成豬頭的照片，自嘲「打擊到底的臉，是你們想要的嗎﹖病、長新冠，大過敏，哈！」

▲《有生之年》林哲熹（右）愛上哥哥前女友張榕容，引來一場家庭革命。（圖／八大電視）
▲《有生之年》林哲熹愛上哥哥前女友張榕容（左），引來一場家庭革命。（圖／八大電視）
因為確診新冠加上過敏，張榕容的臉相當浮腫，笑說「這樣拍戲喔帥吧」，朋友回覆，「你這樣走在我面前，我只能靠聲音認出你了，劇組真殘忍」，她則無奈表示跟另一演員都確診，整整7天沒有排戲，但為了趕進度，只能頂著這張臉到現場拍戲，自我安慰「痛苦是幸福嘿嘿」。

▲張榕容因確診加上過敏腫成豬頭，自嘲「打擊到底的臉」。（圖／翻攝自張榕容IG）
▲張榕容因確診加上過敏腫成豬頭，自嘲「打擊到底的臉」。（圖／翻攝自張榕容IG）
而她在《有生之年》中的一段戲，也是因為過敏腫到不行，只好拜託劇組即興創作，現場直接改劇本，讓她在戲裡因海鮮過敏，導致臉部突然變得浮腫、渾身發癢，一票演員鄭元暢、吳慷仁、林哲熹趕緊要她去看醫師，把真實人生融合在劇情裡，才能解決女演員的困擾。

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