台灣自製達82%！氣象衛星獵風者發射升空 助攻氣象預報及研究
▲台灣第一枚自製氣象衛星「獵風者」今（9）日搭乘法國Arianespace公司的VEGA火箭升空，進入預定的低地球軌道運行。（圖／國科會提供）
記者許家禎／台北報導
2023-10-09 14:20:00
台灣第一枚自製氣象衛星「獵風者」今（9）日搭乘法國Arianespace公司的VEGA火箭升空，進入預定的低地球軌道運行。經歷發射日期延後，獵風者衛星終於進入軌道運作。獵風者衛星是由國家太空中心匯聚超過台灣20家廠商共同打造，國內自製的占比達到82%，未來預計能提供可觀資料量，為全球氣象科學與天氣預報提供有利數據。
獵風者衛星搭乘的VEGA火箭原定於台灣時間10 月7 日上午在位於法屬圭亞那的圭亞那太空中心發射，惟於發射倒數14秒時，發射任務因監測數據微幅超標取消，過去48小時進行設備檢查確認安全無虞，才在台灣時間今日上午9 時36 分發射。火箭順利升空6分半鐘後，3節推進器脫離，第4節推進器接續進行姿態控制，今日上午10時31分獵風者衛星脫離火箭，進入預定的低地球軌道。
國科會主委吳政忠親臨國家太空中心的衛星操控中心（SOCC）視導火箭發射情形，他在發射前致詞時表示，科學和技術的進展面臨許多挑戰及考驗，衛星與火箭是大型的科研系統，在運作之前的檢查都需要細心、耐心、毅力與堅持，這幾天來為了讓火箭順利發射的整備過程，「給我們非常好的一課」。
國家太空中心主任吳宗信表示，獵風者衛星的酬載是GNSS-R，任務是透過導航衛星訊號經海洋反射的樣態反演出風速。由於海面上很難廣布觀測站，氣象資料取得並不容易，唯有衛星能高頻率、大面積觀測。獵風者衛星將跟福衛七號6枚衛星星系相輔相成，期待對氣象預報做出貢獻。 ▲獵風者衛星是由國家太空中心匯聚超過台灣20家廠商共同打造，國內自製的占比達到82%，未來可為全球氣象科學與天氣預報提供有利數據。（圖／國科會提供）
獵風者衛星是由國家太空中心匯聚超過台灣20家廠商共同打造，整個衛星計畫國內自製的占比達到82%，透過這些過程，帶領國內相關產業跨入太空領域，意義非凡。其酬載GNSS-R經由海面反射的訊號，分析浪高反演風速所蒐集的海面風速資料，並將透過TROPS（Taiwan Radio Occultation Process System）系統對全球公開。因風速是目前氣象觀測最缺乏的數據，獵風者預計能提供可觀資料量，為全球氣象科學與天氣預報提供有利數據。