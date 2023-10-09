國慶連假停車場哄抬收費　中市府：違者最重罰停業

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交通局長葉昭甫表示，今年國慶連假長達4天，且10月9日、10日「112年 國慶焰火在台中」，活動場地首度移師水湳中央公園，璀璨焰火多連發與精彩萬分的無人機展演，點亮台中夜空，市府也呼籲各停車場業者務必依規定營業，並依核定費率收費，交通局將於連假期間派員加強稽查，保障民眾權益。
台中市停車管理處指出，迎接112國慶焰火在台中，不只台中市民安排出遊，外縣市的遊客也優先選擇台中市，市府團隊全力推動國慶的城市觀光商機，為遏止停車場業者在連假期間未依規定收費，停管處已正式通知各業者，於連假期間須依核定費率收費，切勿任意哄抬停車費率，收費標準應清楚公告於停車場入口明顯處，避免標示不清影響民眾權益，衍生爭議。
交通局強調，今年國慶焰火活動精彩可期，因應車潮湧現，停管處連續假期取締違規停車場行動不打烊，擴大稽查中央公園周邊停車場的收費情形，如果查獲業者未依停車場登記證核定費率收費，依法可處3,000元至1萬5,000元罰鍰，業者若繼續違反規定，得連續處罰且廢止停車場登記證，呼籲業者務必依規定營業，不要因小失大，得不償失。
交通局說明，國慶假期各地停車需求高，為便利民眾查詢台中市景點周邊停車資訊，交通局已於「台中交通網」APP增加「景點周邊停車場」功能，提供百貨商圈、休憩景點周邊停車場清單與即時剩餘車位查詢服務，讓市民可隨時掌握周邊停車資訊，APP同時提供導航功能，讓民眾可快速抵達指定停車場。