▲全台1/3人慢性疼痛　「高端神經調控治療」精準治療

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慢性疼痛8大治療方式陳德誠表示，全國慢性疼痛人口高達1/3，因慢性頑固疼痛而無法正常工作則有2％（約50萬人）。疼痛是一種中樞或周邊神經系統所引發的不正常的感覺大都由於神經系統損傷或發炎後所造成，慢性疼痛並不會隨著時間消失，甚至比急性疼痛要長，而且大多數藥物治療療效有限。針對慢性頑固性神經疼痛，現可藉由「高端神經調控」緩解疼痛。
- 基本藥物
- 復健治療
- 針灸
- 微侵犯性局部電刺激
- 高頻熱凝療法
- 神經阻斷手術
- 脊髓神經電刺激
- 高端神經調控療法
脊髓神經刺激器「脊髓神經刺激器」由4個器材組成：經皮穿刺電極、外科電極、神經刺激器、病患程控器，利用電池產生微量電流，釋出至脊椎中樞及周邊神經，改變疼痛閥值，屬於微創治療方式，不會破壞神經，約可緩解50%以上的疼痛。適合慢性頑固性腰腿痛、脊椎手術後持續性疼痛綜合症、周邊缺血性疼痛等患者。
70多歲魏女士，數年前接受脊椎手術後持續疼痛，後續數次翻修脊椎手術都無法改善，於今年接受脊髓神經刺激器植入後，大幅改善其疼痛，終於能夠出行走甚至進行旅遊規劃。
脊椎幫浦藥物推進治療若病人經醫師評估較適合幫浦藥物治療，會先在病人腰椎地方穿刺進行藥物注射，直接作用於中樞神經，進行幫浦植入手術，依病人藥物使用劑量來定期灌注。可大幅減低口服藥物劑量及副作用，能更有效控制疼痛，且可依病患疼痛時間做多段數調整。
另一位40多歲黃小姐為先天腦性麻痺患者，有肢體抖動與痙攣情形，初期口服藥物及肉毒桿菌注射尚可控制，頸椎也因為抖動異常產生骨刺神經壓迫，多次手術成效每況愈下，經評估接受「脊椎鬆弛劑藥物幫浦手術」，大幅改善抖動也延緩其脊椎退化。
「高端神經調控治療」對於慢性頑固性神經疼痛，提供微創不破壞神經且可逆性治療。新一代神經調控裝置體積減小且採用無線體外充電，可使用10年以上。醫師提醒，目前這類治療醫材部分需自費負擔，建議必須找有施作經驗的神經外科，或疼痛科、醫師評估進行測試及植入。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59475
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