習近平會見舒默　稱地球寬廣容得下中美共同繁榮

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根據中國官媒新華社，習近平指出，中美關係是世界上最重要的雙邊關係。中方認為，中美共同利益遠遠大於分歧，中美各自取得成功對彼此是機遇而非挑戰。「修昔底德陷阱」並非必然，寬廣的地球完全容得下中美各自發展、共同繁榮。
他並表示，中美兩國經濟深度融合，可以從對方的發展中獲益。全球疫後復甦、應對氣候變化、解決國際和地區熱點問題，都需要中美協調和合作。中美應展現大國的胸懷、視野和擔當，處理好中美關係，相互尊重、和平共處、合作共贏，為世界和平發展作出貢獻。
他說，歡迎更多美國國會議員訪問中國，希望兩國立法機構多來往，「為推動中美關係穩下來、好起來作出積極貢獻」。
據報導，舒默等美方參議員表示，美方不尋求和中國發生衝突，不希望和中國脫鉤，願和中方加強對話溝通。美方期待和中方加強雙邊貿易投資合作，就應對氣候變化、打擊毒品販賣、解決地區衝突等問題加強溝通合作。
「修昔底德陷阱理論」（Thucydides’s Trap）由哈佛大學甘迺迪政府學院講座教授艾利森（Graham Allison）提出，主張當新興強權崛起，威脅現有強權地位，雙方可能爆發衝突。
舒默辦公室先前曾表示，代表團此行也將走訪日韓，期盼促進美國在亞太地區的經濟和國家安全利益，並會晤造訪國的政府領導人、商界領袖，以及在當地經商的美國企業主。
舒默辦公室指出，舒默「將專注於美國企業在中國的互惠需求，為美國工作者創造公平競爭的環境，也維持美國國安相關先進科技方面的領先地位」。（編輯：張淑伶/陳鎧妤）1121009