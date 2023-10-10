法專家投書：俄烏、以巴和台海危機　皆為癱瘓民主

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他指出，俄羅斯入侵烏克蘭，試圖重新打造過去蘇維埃帝國；中國一心夢想著併吞台灣；伊朗盡可能的想將伊斯蘭獨裁政權輸出至各地；巴勒斯坦則是透過哈瑪斯與其他伊斯蘭恐怖主義團體，重啟對以色列的某種聖戰。
塞維斯特說，這些攻擊行動藉口有很多：宗教、族群、文化等，但只有一個目標：顛覆民主政治，並以宗教或無神的獨裁者取而代之。
「也就是以武力強加極權與道德秩序…這些都是為了有利於那些搜刮所有財富、以武力和貪腐統治再分配體制的絕對寡頭」。
雖然程度不同且分配不均，但目前全球3分之2人口活在民主政治與私有資本主義之中。而不願財富再分配的極權國家將權力越抓越緊，以避免人民起義與政權不穩。
他寫道：「無法提供進步的獨裁者，將西方塑造為攻擊的頭號敵人。對抗民主的勢力逐漸壯大，因為極權政體帶來的威脅激起了相當民粹主義的反動勢力，而民主國家容忍各種言論。這是民主政體的美德，但若遭受攻擊，卻也是其弱點之一。」
塞維斯特表示，極權政體都企圖發展「國家資本主義」，想要為當權者製造財富，「但沒有民主，他們無法以有益全體的方式再進行財富分配，以至於掣肘自己的體系」。
根據馬克思主義，國家資本主義為「一種由國家擁有或控制的資本主義社會制度」，施行國家資本主義制度的國家擁有由國家政府控制的經濟，整個國家可視作一個龐大的公司。
他批評俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）只能倚靠石油和天然氣資源，而財富則被掌權寡頭沒收，花在維護一支沒有效率的軍隊上。
接著他對準中國，指出「中國接受全球資本主義，但也只能靠成為全球工廠以求發展；簡言之，中國透過低廉的人力獲得利多」。
塞維斯特接著說：「隨著科技發展，中國人民逐漸發現需要自由才能更加有效率，例如在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間。北京選擇全面封城，而非告知真實情況。中國還告訴民眾西方是敵人，已四處滲透，尤其在台灣」。
他指出，以色列再次成為阿拉伯國家的目標，當然有宗教與族群因素，「但更重要的，是因為以色列是該區唯一真正的民主國家」。
最後塞維斯特分析，極權國家不理解自由能催生競爭，競爭能推動進步發展；而自由需要由民主政體來維護。（編輯：高照芬）1121010
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