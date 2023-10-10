凱文史貝西侵犯案才剛判無罪！突「左手臂麻痺」 發病緊急送醫
64歲的奧斯卡影帝凱文史貝西（Kevin Spacey）先前陷入「#MeToo」醜聞中，因此身陷性侵官司長達6年，於今年7月官司終結獲判無罪，凱文史貝西也開始重啟事業，沒想到近來卻在一場活動上左手臂麻痺了8秒鐘，疑似心臟病發作，緊急送往醫院，幸好身體現在已無大礙。
記者吳雨婕／綜合報導
據外媒報導，凱文史貝西日前出席位於烏茲別克的電影節時，突然感受到左手臂麻痺約8秒鐘，之後便被緊急送往醫院，他在醫院接受了包含核磁共振等一系列檢查，因為在此之前，他在參觀烏茲別克當地的博物館時，一度心臟病發，而剛好左手臂痲痹與心臟病發作有關，幸好送往當地醫院治療後已無大礙，這也是為什麼當他發現左手臂麻痺時，會如此緊張。
狀況恢復良好後，凱文史貝西回到電影節，並對關心他的影迷表示現在健康狀況已恢復正常，對於這次突發性的身體不適，他心有戚戚焉地說：「經過這件事後，讓我真正花了時間去思考生命是多麼的脆弱。」他也提到，幸好身體狀況沒有更嚴重，「人的生命非常脆弱和短暫，所以每個人都應該互相扶持。」
※【NOWnews 今日新聞
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