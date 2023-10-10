「原子少年」范范遭鐵鍊綑綁！慘被勒出傷 感性曝參賽心情
從選秀節目《原子少年》出道的18歲的范范（范庭瑜）單飛個人出擊，展現初生之犢不畏虎的決心，高唱〈My Way〉宣示要走出屬於自己的音樂之路，該曲表達出范范這兩年參加《原子少年》比賽挑戰的心得，他也許下宏願：「希望自己能在不久的未來成為全方位的藝人，勇往直前，找出『My Way』！」而他在拍攝MV時，為求真實，親自上陣被鐵鍊綑綁，還因此被勒出瘀青。
記者吳雨婕／綜合報導
范范在〈My Way〉MV中一次挑戰舞蹈、戲劇、武打等技能，更一人分飾兩角過足戲癮，只見他宛如化身為電影《駭客任務》中的主角穿梭過去與未來，飾演的兩個角色在時空中相遇，透過象徵內心拉扯的肉搏、下棋、對戰等戲碼讓整個MV宛如動作劇情片般精采。除了大秀舞蹈才華外，MV中有一幕讓范范被鐵鍊綑綁象徵內心束縛 ，為求真實他更親自上陣，還因此勒出瘀青，范范還特別找老師訓練武打及上表演課，讓他在視覺呈現上表現出拳拳到肉的動作打戲水準。
說起舞蹈，范范坦言從小因為喜歡Kpop音樂而愛上BTS防彈少年團，並以他們為目標而努力想成唯一出色舞者，靠著「自學」練出出色舞蹈實力的他表示：「當初會接觸韓流的契機，全賴媽媽認為不需要花錢學舞，於是替我報名政府補助的課程，在那邊學完舞蹈後回家看影片再練習，發現更多想學的舞蹈，因此開始鑽研各個男團的舞蹈。」