柯文哲拋藍白合比民調 宋楚瑜：國民黨2000年做假民調把我A掉
親民黨主席宋楚瑜今（10）日受邀出席國慶大會觀禮，針對民眾黨總統參選人柯文哲近期提出「比民調」整合在野，宋楚瑜表示，大家都相信民調，但國民黨從2000年就開始做假民調，「把宋楚瑜給A掉了」。民調只能讓大家曉得大勢所趨，現在所有的民調，都說有6成的人不滿意現在的執政當局與政府，但有哪個黨領導，被6成以上的人認可應該來接班，政治不是打麻將，贏家輪流當莊，在目前的情況下，他期盼各政黨拿出好的政見、團隊、辦法，讓老百姓過得更好，找回台灣人民的希望，也找回台灣對於民主價值的認同、信任、信心。
記者余祥／台北報導
宋楚瑜表示，他知道這次選舉有人提到要改成「內閣制」，他作為台灣唯一的省長，400年前年前台灣人就在這片土地創業，希望能有自由民主的生活，但是把台灣省政府廢掉後，「你看看產生了多少大問題」，台灣要能繼續繁榮發展，就要尊重自由民主的制度，而政府的存在，是為了幫人民處理問題，這就是他以前所說的，「百姓的小事，應是政府的大事」。
針對國民黨有意找前高雄市市長韓國瑜擔任在野整合的「桶箍」，宋楚瑜說，最近大家都說了，他在2004年、2008年把親民黨帶去，交給國民黨，盼能合作完成政黨輪替，但很可惜帶過去的人，現在都不見了。政黨合作不是政黨分贓，是要把人民的小事當作是他們真正的志業，「從政之大者為國為民，而不是為一黨之私」。