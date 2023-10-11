曾要訪台引兩岸緊張臨時喊卡　克拉芙特帶台灣黑熊布偶進聯合國

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克拉芙特持挺台立場，2020年9月，她就曾在推特（現為Ｘ）平台刻意曝光與我國駐紐約辦事處李光章共進午餐，在進入聯合國及參與國內外場合時，經常隨身攜帶台灣黑熊布偶，並數度拍照上傳。
2021年1月，川普的美國總統任期結束，在任期尾聲，時任美國國務卿龐佩奧（Mike Pompeo）宣布克拉芙特將於1月13日至15日訪問台灣，行程包括與蔡英文總統會面、討論台灣如何促進參與國際組織、台灣參與模擬聯合國代表會面、參與AIT新宿舍落成等，美國在台協會（AIT）亦正式發佈新聞稿宣布行程。
然而，克拉芙特的訪台引來中方的強烈不滿，當時有媒體報導稱，中方揚言解放軍機將隨著克拉芙特的專機進入台灣領空，若國軍攔截不排除將開火；另外也傳出中方私下警告美國政府絕對不會坐視不管。最後，在克拉芙特將要出發的前一天，美國國務院宣布為了確保政權交接順利完成，取消當時所有官員的出訪計畫，其中也包括克拉芙特。
而在行程被取消後，克拉芙特與蔡英文總統透過視訊進行談話，後續也與原訂要會面的學生代表視訊。而在與克拉芙特的談話中，蔡總統曾問及2020年9月，克拉芙特曾在推特貼出連線會議照片，畫面中出現「彩蛋」台灣黑熊娃娃是否在她身邊，克拉芙特回應「有的」，並強調曾經帶著它進入聯合國大會廳。蔡英文認為，這隻小熊不僅象徵台灣，「更激發了年輕世代想要多加了解，進而共同努力幫助台灣成為聯合國的一員。」
隨後，中國宣布對美國28位官員與其家人進行制裁，克拉芙特也在其中。2022年9月，克拉芙特表態競選肯塔基州州長但在黨內初選落敗。
克拉芙特今天於玉山論壇開幕式致詞時，開頭就說「總算可以暢所欲言了」，她的台灣行終於成真。