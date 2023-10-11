侯友宜不回應先辯論再民調　柯文哲：那要幹什麼？

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針對藍白談判雙方聯繫一事，柯文哲競辦發言人戴于文受訪表示，柯辦這邊非常清楚，作為民主、成熟的政黨，合作不是坐下來喝咖啡聊天，是必須要對社會大眾有所交代，因為這是國之公器，透過辯論方式，讓雙方主張、雙方核心價值可以被社會看見、被社會接受後，透過民調方式，來做公平客觀的整合，這才是民眾黨目前最基本的態度。
媒體追問，侯辦表態希望不設前提情況下，但柯辦開出了條件，好像雙方沒辦法談成？戴于文說，這前提是必須要社會大眾能接受，他認為公開辯論的方式，還包含公正客觀的民調，是目前普遍，社會大眾可以接受的方式。
媒體詢問，柯辦事由誰跟侯辦的誰聯繫？戴于文表示，雙方陣營都已經提出連繫對口，柯營是黃珊珊跟周榆修，人選提出來後，這兩天雙方都有密切聯繫，希望雙方幕僚作業可以用公開透明方式進行，不過目前還沒有得到國民黨方面的回應，呼籲國民黨可以盡快回覆進行的方式，也回應社會的期待。
媒體問雙方何時會真的坐下來談？戴于文說，目前還沒提到這個，但對他們來說是盡快，因為選舉時間也快到了，希望國民黨可以儘快回覆，雙方可以在一週內趕快坐下來談。
媒體問若沒辦法藍白合，是否等同保送民進黨總統參選人賴清德。戴于文表示，這可能是過多臆測，因為距離選舉還有一段時間，相信以柯文哲過去在台北市的政績、提出的政策願景，能在未來說服台灣人民。