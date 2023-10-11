BTS宣布把「Proof展覽」搬來台北！ARMY可用早鳥票收藏超限量周邊

南韓天團防彈少年團（BTS）沉浸式展覽《BTS EXHIBITION：Proof》即將來到台北！該展覽去年從韓國首爾、釜山開跑，陸續在東京、洛杉磯、香港、曼谷等城市開展，皆獲好評；現在確定於12月16日在微風廣場的微風藝文中心和ARMY（粉絲名）見面。 我是廣告 請繼續往下閱讀 ▲《BTS EXHIBITION：Proof》將於2023年12月16日至2024年1月14日在微風廣場9F「微風藝文中心」登場。（圖／iMe TW）展覽將展出BTS音樂之旅各時期的照片、影像和裝置藝術，包括成員們的手寫文字和錄音檔、發行過的數張專輯，更有許多過去從未曝光的獨家驚喜。展覽將帶領觀眾一起踏上BTS過去、現在、未來的旅程，參觀者可回顧BTS的里程碑，還能在現場拍照打卡，與BTS創造新的回憶。《BTS EXHIBITION：Proof in TAIPEI》將於2023年12月16日至2024年1月14日在微風廣場9F「微風藝文中心」登場，展覽時間為早上10點到晚上9點50分，票價分為平日票（週一至週四）960元、假日票（週五至週日／國定假日）990元、早鳥票890元，早鳥票將於10月25日中午12點至11月7日在7-11 ibon機台、網站啟售，凡購買早鳥票者可用限時優惠價格預購限量周邊商品。BTS柾國公開「親密抱美眉」真相！他連3次否認再認愛：女友只有她李泳知為了BTS JIN準備金門高粱 對台灣記者高喊：我喉嚨著火啦BTS成員V都低頭尊敬「傑尼斯大牌男神」 嚇瘋Snow Man目黑蓮！林俊傑合體SEVENTEEN文俊輝！去BTS公司「開箱HYBE超屌員工餐」