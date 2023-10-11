羽球／桃田賢斗復出參加韓國賽 昔日球王目前世界排名48讓人唏噓
2023韓國羽球大師賽將在11月7至12號進行，日本羽球隊今（11）日也公布參賽名單，前球王桃田賢斗也在列，這位兩屆世錦賽冠軍並沒有參加杭州亞運，要爭取巴黎奧運資格，面臨很大的挑戰。
記者黃建霖/綜合報導
本屆韓國賽參賽的日本選手有：男單的桃田賢斗、渡邊航貴、田中湧士、秦野陸、高橋洸士、大林拓真、村本龍馬、沖本優大、穀罔大後；女單的郡司莉子、高橋明日香、仁平菜月、水津愛美、栗原明也、宮崎友花；男雙的遠藤彩鬥/武井優太、罔村洋輝/三橋健也、西田陽耶/目崎俊太郎、熊谷翔/小川航汰；女雙有廣上瑠依/加藤佑奈、須藤海妃/山北奈續、保原彩夏/水津優依；混雙有西大輝/佐藤燈、江藤佑太/神山步美、熊谷翔/佐藤杏
日本羽球界人才濟濟，這一屆光是男單就有9人參加，展現未來的接班氣勢。一些老將預計會在巴黎奧運後慢慢退居二線，該國協會也開始讓年輕選手增加比賽經驗，以提升實力。
桃田賢斗作為前世界球王在一群年輕人的名單之中，讓人感到有些突兀，他在2020年的那一場車禍之後，成績一落千丈，不僅原本被看好奪金的東京奧運未能拿牌，甚至一度連22個月未能奪冠，近年個人在日本男單的順位也被奈良岡功大、西本拳太等人超趕過。
桃田賢斗已經29歲，以日本羽壇如此快速的汰換能力來看，明年就是他最後一次有機會挑戰奧運。但他目前的積分太低，世界排名僅48，無法參加高級別賽事。這次韓國賽的成績對他來說很重要，賽事籤表預計在10月17號出爐。