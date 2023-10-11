戰鬥藍要求專案調查黃曙光！柯文哲競辦：有疑慮該查就查
國造潛艦原型艦「海鯤軍艦」（舷號711）上（9）月28日舉行命名暨下水典禮，不過卻引發前海軍顧問郭璽指控國民黨立委馬文君洩密風波。中廣董事長、戰鬥藍召集人趙少康今（11）日上午舉行「戰鬥藍再動員」記者會，集結37位藍營立委共同宣示「8大政見草案」，其中包括專案調查潛艦計劃招集人黃曙光與郭璽。由於黃曙光為柯文哲競選總幹事黃珊珊的哥哥，柯文哲競辦對此表示，有疑慮，該查就查、該辦就辦。
記者呂炯昌／台北報導
民眾黨總統參選人柯文哲今日下午出席2023北台灣媽祖文化節省城隍廟歡迎午宴，陪同前往的競辦發言人戴于文接受訪問，媒體問戰鬥藍今日喊出要查黃珊珊的哥哥黃曙光的案子，是否會影響藍白合？戴于文表示，如果有問題、有疑慮，該查就查、該辦就辦，至於這件事延伸到藍白合阻礙，這可能是過度的延伸。
媒體追問，黃珊珊、金溥聰都是主戰派是否會很難談的成？戴于文說，國人非常關心這議題，所以各自在藍白合想法當中，都有不同想法、不同的主張，不過，在雙方已經擇定好溝通對口的情況下，應該就會拋棄成見，據他所知，「黃珊珊是絕對秉持著拋棄成見的任務，來公開的跟國民黨做合作談判」。