金鐘58／夏于喬陪安鈞璨抗癌：不知走得那麼快　釀遺憾辭《型男》

我是廣告 請繼續往下閱讀
然而，她口中談到的好朋友，就是罹患肝癌過世的安鈞璨。那一年，安鈞璨才31歲，是夏于喬人生第一次遇到如此靠近的朋友離開，那樣的痛到現在都忘不了。她想起那年，「我那時候都在醫院陪他，知道他有很多計畫，聊了很多之後要做的事」，但無常來的太快，快到安鈞璨來不及完成心中的計畫。
夏于喬上了人生的一課，開始思索自己的路，與其沒有把握會成功，但也不想讓自己後悔，她決定跳脫舒適圈，離開主持9年的《型男大主廚》，專心在熱愛的演戲上。她坦言，起初的頭2年非常難熬，「我空白了很長一段時間，那時候沒有人找我演戲，覺得我還是主持人 」，當現實面「經濟來源」銳減時，她腦中總會自問：「放棄主持的決定是對的嗎？還是不要這麼絕對，我還是可以主持同時也演戲。」
但面臨選擇題的時候，她就會想到放棄主持《型男大主廚》，這是她做的最大犧牲，如果猶豫了，是否就白做工了。這些理性的聲音，一直支撐她走下去。假使沒戲拍，她就去上演員課「就是歸零，我就是個學生、什麼都不會，從頭開始學」。夏于喬陸續開始有戲演，也很認真的檢視每次演出，然後一直在探索到底什麼是好的演員、好的表演，她終於領悟到：「沒有什麼是好或不好，只要是能夠讓你成功演出，就是適合的，所以我也在找適合我的方式。」
現在對於當演員已經熟悉，夏于喬卻不願意再回去主持，說道：「我是很努力才能做到主持《型男》的樣子，其實我自覺不是一個多厲害的主持人，因為我面對陌生人非常容易緊張害怕，私底下也不太愛講話，我需要時間，受訪的時候也是硬著頭皮在訪。」其實現在的她，才是最自在的狀態，不糾結於結果、享受過程，雖然也是熬了6年才肯定自己。夏于喬剖心分享，直到這1、2年才真的找到感覺，「原來我用這個方式是可以好好進入角色，然後我也在改變跟成長。」
更多「金鐘58入圍揭曉」相關新聞。