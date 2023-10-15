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金鐘58／夏于喬陪安鈞璨抗癌：不知走得那麼快　釀遺憾辭《型男》

▲夏于喬不捨好友安鈞璨英年早逝，不想人生有遺憾而請辭《型男大主廚》主持人。（圖／記者鄭孟晃攝）
▲夏于喬不捨好友安鈞璨英年早逝，不想人生有遺憾而請辭《型男大主廚》主持人。（圖／記者鄭孟晃攝）

記者蔡依庭／台北專訪

夏于喬原本主持《型男大主廚》9年相當穩定，卻在6年前決定請辭專心拍戲，在演藝圈闖蕩23年，終於在今年首次入圍演技類獎項，問鼎金鐘獎迷你劇女主角。能夠有勇氣選擇轉換跑道，夏于喬接受《NOWnews今日新聞》專訪坦言，因為好友安鈞璨離開得突然，就算那時都陪在他身邊，還是嚇到「不知會走這麼快」，知道他還有很多計畫沒完成，她說：「我害怕如果我的人生戛然而止，會不會後悔當初沒有去演戲？」憑著安鈞璨給她上了人生一課，讓她獲得足夠勇氣去追夢。

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▲夏于喬（圖／記者鄭孟晃攝）
▲夏于喬希望人生不留遺憾。（圖／記者鄭孟晃攝）
39歲夏于喬當年要交出《型男大主廚》主持棒時的確猶豫過，「我年紀過了30歲，覺得是一個女人 開始去思考未來的年紀，那時候我開始有點害怕未來，像是工作和感情，我就在思考這些，然後遇到好朋友生病離開，那個震撼很大，因為他跟我同年紀， 突然覺得，我如果也在這個年紀離開的話，我會不會後悔？」

然而，她口中談到的好朋友，就是罹患肝癌過世的安鈞璨。那一年，安鈞璨才31歲，是夏于喬人生第一次遇到如此靠近的朋友離開，那樣的痛到現在都忘不了。她想起那年，「我那時候都在醫院陪他，知道他有很多計畫，聊了很多之後要做的事」，但無常來的太快，快到安鈞璨來不及完成心中的計畫。

▲安鈞璨8年前肝癌病逝。（圖／翻攝安鈞璨臉書）
▲安鈞璨8年前肝癌病逝。（圖／翻攝安鈞璨臉書）
夏于喬上了人生的一課，開始思索自己的路，與其沒有把握會成功，但也不想讓自己後悔，她決定跳脫舒適圈，離開主持9年的《型男大主廚》，專心在熱愛的演戲上。她坦言，起初的頭2年非常難熬，「我空白了很長一段時間，那時候沒有人找我演戲，覺得我還是主持人 」，當現實面「經濟來源」銳減時，她腦中總會自問：「放棄主持的決定是對的嗎？還是不要這麼絕對，我還是可以主持同時也演戲。」

但面臨選擇題的時候，她就會想到放棄主持《型男大主廚》，這是她做的最大犧牲，如果猶豫了，是否就白做工了。這些理性的聲音，一直支撐她走下去。假使沒戲拍，她就去上演員課「就是歸零，我就是個學生、什麼都不會，從頭開始學」。夏于喬陸續開始有戲演，也很認真的檢視每次演出，然後一直在探索到底什麼是好的演員、好的表演，她終於領悟到：「沒有什麼是好或不好，只要是能夠讓你成功演出，就是適合的，所以我也在找適合我的方式。」

▲夏于喬（圖／記者鄭孟晃攝）
▲夏于喬只想認真當一個演員。（圖／記者鄭孟晃攝）
現在對於當演員已經熟悉，夏于喬卻不願意再回去主持，說道：「我是很努力才能做到主持《型男》的樣子，其實我自覺不是一個多厲害的主持人，因為我面對陌生人非常容易緊張害怕，私底下也不太愛講話，我需要時間，受訪的時候也是硬著頭皮在訪。」其實現在的她，才是最自在的狀態，不糾結於結果、享受過程，雖然也是熬了6年才肯定自己。夏于喬剖心分享，直到這1、2年才真的找到感覺，「原來我用這個方式是可以好好進入角色，然後我也在改變跟成長。」

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