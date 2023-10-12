藍委爆「台巴科大」預算有詭 外交部澄清：無法苟同打擊友邦做法
國民黨立委鄭正鈐11日於立法院教育及文化委員會質詢時表示，我國與巴拉圭合作推動的「台巴科技大學計畫」已運作5年，但該校實體校舍至今連影子都沒看到，發函相關單位，要求提供預算細項竟被以具機敏性質打槍。對此，外交部表示，我方在推動該合作計畫時，自始至終未曾承諾協助巴方興建校舍，巴方也清楚認知應自行負責該校校舍的興建，外交部無法苟同部分人士在未經查明實情的情況下，一再引用不符事實說法。
記者邱新博／台北報導
外交部表示，協助友邦人才培育向來是我國與巴拉圭兩國合作的重點領域，「台灣巴拉圭科技大學」即是雙方推動教育合作的重要計畫。依據合作計畫第一個5年期計畫（2018-2023），雙方協議由巴方負責興建校舍，我方則負責設計課程及派遣師資等。目前兩國政府正協商台巴科大第二個5年期計畫（2024-2028），仍然由巴國政府自行負責覓地興建校舍，巴拉圭現任政府也已將興建台巴科技大學永久校址列為優先施政項目，盼於本屆政府任內加速完成校舍興建。
外交部指出，我方在推動本項合作計畫時，自始至終未曾承諾協助巴方興建校舍，巴方也清楚認知應自行負責該校校舍的興建。至於我方所負責的課程設計及派遣師資部分，均委託台灣科技大學辦理，未有任何經費交給巴國政府執行，過程完全透明。
外交部最後表示，部分人士在未經查明實情的情況下，一再引用不符事實說法，質疑本項計畫經費去路不明，外交部無法苟同這種幾近污衊外交部、打擊友邦的做法，對此也表示遺憾。
鄭正鈐11日表示，他接獲巴拉圭僑界反映，當地許多民眾質疑台巴科大建設不斷拖延，是瀕臨破產的計畫，甚至懷疑台、巴雙方政府之間是否存有黑箱作業或利益相關問題，甚至連台巴科大校長受訪時也說：「大學援建工程已經名存實亡」，該校舍根本沒動工，蔡英文與賴清德難道完全不知道嗎？