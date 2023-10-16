賣房小白不用慌！怎麼定價、簽約？攻略一次看清楚

首先第一步「賣屋攻略」，信義房屋貼心替屋主統整出售屋成本、銷售過程，以及簽約交屋階段各種注意事項，以點列方式，讓就算是第一次賣房的屋主，也可以輕鬆了解售屋環節，尤其像是平常未曾接觸售屋流程、稅務等內容，往往只能透過網路搜尋等方法，如大海撈針拼湊各種資訊，現在透過信義房屋，就能將這些賣屋「眉角」透明化，來保障自身的權益，即使是新手屋主，也能從出售到交屋一路掌握全局。
近期，則延續「賣屋攻略」，獨家推出「賣屋透視鏡」。信義房屋仲介產品部產品經理林郁軒說明，「賣屋透視鏡」是從售屋族角度出發，透過問題協助屋主檢視現況需求，再結合信義內部大數據，統合提供相應資訊，適合所有賣屋族、特別是有換屋需求的民眾。
舉例來說，有意售屋的屋主最在意行情、成本與銷售流程，特別是換屋族，一買一賣須留意的細項比單純售屋更多，「賣屋透視鏡」以行情為優先展示，並結合內部大數據，提供屋主行情、賣屋移轉產生的費用、持有成本以及後續購屋相關的房地產重要政策等內容，為有意換屋族群統整並提供資訊。同時也設計提供賣屋檢查表，詳列物件出售流程需要確認的項目，供屋主自行檢核。
信義房屋還推出「我家有多夯」功能，只要輸入自家地址，就可以掌握過去2年內透過信義房屋出價洽談，但還沒有購屋的誠意買方有多少，也可以知道有多少潛在買方，正在這個區域內看房，同時，也可以分析方圓1.5公里範圍內物件，過去銷售天數，進一步掌握自己房子可能出售的最快銷售天數。
而信義房屋會員，也可以透過專區，輕鬆掌握委託物件線上瀏覽量、業務帶看數量、詳細帶看內容、歷史斡旋紀錄、周邊行情變動等各種市場訊息，不用出門就能在家一手掌握房子最新狀況！成交專區也提供了完整交易流程里程碑，以及金流明細，可以輕鬆知道當前交易進度、帳目款項明細，還能直接上傳交易中所需重要文件，大幅省下紙本文件傳遞的時間成本。各種信義房屋為賣方打造的實用工具，提供給民眾多方結合使用，讓賣房小白也能變成賣屋高手！
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