戰鬥藍喊調查黃曙光 黃珊珊：「國家利益優於政黨」是黃家DNA
國造潛艦原型艦「海鯤號」上（9）月28日舉行命名暨下水典禮，不過卻引發前海軍顧問郭璽指控國民黨立委馬文君洩密風波。中廣董事長、戰鬥藍召集人趙少康昨日上午舉行「戰鬥藍再動員」記者會，集結37位藍營立委共同宣示「8大政見草案」，其中包括專案調查潛艦計劃招集人黃曙光與郭璽。對此，黃曙光的妹妹、前北市副市長黃珊珊今（12）日表示，「國家利益高於政黨利益，一直都是黃家DNA。」一輩子都在保家衛國，不容污衊。
記者呂炯昌／台北報導
黃珊珊在臉書發文表示，「國家利益高於政黨利益，一直都是黃家DNA。」她的哥哥黃曙光一生清廉、為國奉獻。過去幾年，看到他不眠不休、忍辱負重完成潛艦國造的重要任務，前段期間還曾因各種黑函抹黑，遭到國安及調查單位調查，連她的銀行帳戶都也都被調查。
黃珊珊表示，作為軍人家庭的一份子，她義無反顧，必須出聲向社會報告：「黃家三代共有十二個職業軍人，一輩子都在保家衛國，不容污衊！這不只是在為家人說話，也是在為無數克盡職守的軍人說話。」
黃珊珊強調，「該說清楚就說清楚」、「該調查就調查」。民間人士與民意代表間的糾葛，本應由司法儘速釐清，如有不法就儘速法辦，無論是誰涉及不法，都應勿枉勿縱。台灣國際處境艱難，取得軍備實屬不易，立法院基於監督職責亦屬正當。然而，她盼望所有的公共討論，皆應本於國家利益為先，不應被任何政黨利益或個人恩怨所影響。
黃珊珊指出，至於等而下者，以國家利益為名、掛羊頭賣狗肉，進行政黨政治操作、乃至私人恩怨的牽扯，實非國家社會之福。民主的過程是團結的考驗；以撕裂社會為志者，終需接受民意的檢驗。