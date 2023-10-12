獨／健身人哭了！統一豆漿「換包裝悄漲價」 客抓包每瓶少50ml
近幾年物價飛漲，除了昨（11）日壽司郎宣布調漲外，有民眾發現健身族群超愛的「統一陽光豆漿系列」悄悄改包裝減量，單瓶從450ml減量為400ml，雖售價維持20元，但容量一次銳減50ml，無聲漲價讓通路也措手不及，記者實際走訪超商，包括高纖無糖豆漿、陽光黃金豆漿、低糖高纖豆漿、糙米漿都已上架400ml的包裝，不過售價標示牌仍標注原容量及售價，提醒消費者購買時可以多留意。
記者鍾怡婷/綜合報導
有網友於臉書社團「7-11全家 各超商新品資訊共享」發起討論，自己購買「統一陽光豆漿」後，偶然發現熱量變少了，原來是容量從原本的450毫升，減量至400毫升，但建議售價同樣為20元，讓他驚呼「根本變相漲價」。
調漲的消息也掀起網友熱議「難怪今天買總覺得怪怪的...原來是重量變輕了！」、「天啊！我也是每天喝居然沒發現」、「我有發現變小罐了，現在都價格不變，內容物縮水」、「不是偷斤減兩，就是小漲」。
但也有民眾認為「雖然是變相漲價，這種包裝真的喝起來無感...有人發現少喝了幾口嗎？但錢多花了，立馬察覺」、「會喝的還是會喝啦！少喝2口~口袋沒縮也是很健康啊」。《NOWnews》記者也實際求證業者調漲現況，截至出稿前尚未得到回覆。