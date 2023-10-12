銀髮住宅蓋成飯店！新竹最新「頂級養生宅」落成　日本人也搶住

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退休老師莊小姐分享，自己和醫師老公原先住在桃園，但在看完亞洲健康智慧園區後，覺得關西的空氣清新、環境清幽，最重要的是有配合專屬的「護理之家」，莊老師說「平常到外面掛號都要排隊等待，但社區有專門提供給用戶使用的護理之家方便許多，我和老公都是好手好腳的住進來，但當哪天我們不能動了，也不會想麻煩孩子，所以長照格外重要。」
另一名來自日本的女醫師也分享，自己嫁來台灣11年，也育有2個子女，原先預計要回日本養老，在接觸亞洲健康智慧園區後，發現這樣的環境是自己夢寐以求的，本身就是在醫院就是做長照相關的她，認為老了不麻煩小孩，自己能照顧自己才是最重要的，因此才選擇住進亞洲健康智慧園區。
彭培業認為，「人到了70至80歲，生活上最大的需求不是逛街購物，而是好的環境與空氣」，「健康需求」成為台灣邁向高齡化住宅最大的要點，亞洲健康智慧園區是注重空氣環境、飯店式管理、醫療照護、著重功能整合的住宅，公設包含游泳池、三溫暖、SPA美容中心、圖書館、閱覽室、祈禱室、佛堂、棋藝麻將室、KTV、乒乓球室、籃球機及農園等，更是全台唯一擁有「溫泉」的養生宅。
亞洲健康智慧園區公設占比達60％，園區設施、座椅皆採圓角設計，走道、樓梯扶手加裝燈管，就連電梯內也有提供沙發椅。園區雖有6000坪大，但以低密度規劃共388戶，每戶房型為20坪，分為出售型與租售型，當中8成以每戶1800萬出售，其餘以每月6萬元出租。