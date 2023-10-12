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銀髮住宅蓋成飯店！新竹最新「頂級養生宅」落成　日本人也搶住

▲台灣房屋集團在新竹關西的銀髮住宅，「亞洲健康智慧園區」今（12）日正式開幕。（圖／記者張志浩攝）
▲台灣房屋集團在新竹關西的銀髮住宅，「亞洲健康智慧園區」今（12）日正式開幕。（圖／記者張志浩攝）

記者張志浩/綜合報導

台灣高齡化社會成趨勢，未來「銀髮住宅」的需求將更加重要，台灣房屋集團在新竹關西的「亞洲健康智慧園區」今（12）日正式落成，台灣房屋總裁彭培業指出，園區約投入60億元開發，結合環境、溫泉、餐飲、醫學及護理等元素打造，一戶約落在1800至2000萬間，強調高齡生活應從「在地老化」改為「適地老化」，好的環境與空氣才是養老重點。

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亞洲健康智慧園區座落在新竹關西，距交流道僅2分鐘車程，高鐵及機場則在20至30分鐘內可抵達，亞洲健康智慧園區共有6000多坪的土地，綠覆率面積達60%，園區內預估規劃蓋6棟住宅大樓，地上7層、地下3層，目前已有2棟正式啟用，並陸續有住戶交屋入住，入住年齡門檻為50歲以上。

▲台灣房屋總裁彭培業認為，高齡生活應從「在地老化」改為「適地老化」，好的環境與空氣才是養老重點。（圖／記者張志浩攝）
▲台灣房屋總裁彭培業認為，高齡生活應從「在地老化」改為「適地老化」，好的環境與空氣才是養老重點。（圖／記者張志浩攝）
退休老師莊小姐分享，自己和醫師老公原先住在桃園，但在看完亞洲健康智慧園區後，覺得關西的空氣清新、環境清幽，最重要的是有配合專屬的「護理之家」，莊老師說「平常到外面掛號都要排隊等待，但社區有專門提供給用戶使用的護理之家方便許多，我和老公都是好手好腳的住進來，但當哪天我們不能動了，也不會想麻煩孩子，所以長照格外重要。」

另一名來自日本的女醫師也分享，自己嫁來台灣11年，也育有2個子女，原先預計要回日本養老，在接觸亞洲健康智慧園區後，發現這樣的環境是自己夢寐以求的，本身就是在醫院就是做長照相關的她，認為老了不麻煩小孩，自己能照顧自己才是最重要的，因此才選擇住進亞洲健康智慧園區。

▲（圖／記者張志浩攝）
▲亞洲健康智慧園區以低密度規劃共388戶，每戶房型為20坪，分為出售型與租售型。（圖／記者張志浩攝）
彭培業認為，「人到了70至80歲，生活上最大的需求不是逛街購物，而是好的環境與空氣」，「健康需求」成為台灣邁向高齡化住宅最大的要點，亞洲健康智慧園區是注重空氣環境、飯店式管理、醫療照護、著重功能整合的住宅，公設包含游泳池、三溫暖、SPA美容中心、圖書館、閱覽室、祈禱室、佛堂、棋藝麻將室、KTV、乒乓球室、籃球機及農園等，更是全台唯一擁有「溫泉」的養生宅。

亞洲健康智慧園區公設占比達60％，園區設施、座椅皆採圓角設計，走道、樓梯扶手加裝燈管，就連電梯內也有提供沙發椅。園區雖有6000坪大，但以低密度規劃共388戶，每戶房型為20坪，分為出售型與租售型，當中8成以每戶1800萬出售，其餘以每月6萬元出租。

▲亞洲健康智慧園區公設占比達60％，是注重空氣環境、飯店式管理、醫療照護、著重功能整合的住宅。（圖／記者張志浩攝）
▲亞洲健康智慧園區公設占比達60％，是注重空氣環境、飯店式管理、醫療照護、著重功能整合的住宅。（圖／記者張志浩攝）

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