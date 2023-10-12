賈靜雯三角戀捲進曾國城！交情20年洩《此刻》曖昧互動
Netflix非典型都會愛情影集《此時此刻》描述在疫情底下，發生在不同城市裡人與人之間的種種相遇交織而成的愛情插曲。備受矚目的辦公室姐弟戀由賈靜雯、曾敬驊主演，金牌主持人曾國城飾演賈靜雯的上司，在花絮中出現握手、肢體接觸等精彩對手戲，甚至疑似有感情線，對此賈靜雯笑說：「跟城哥認識太久了，暌違20年以上沒一起演戲過。覺得很幽默好笑。」
記者羅凌筠／綜合報導
曾敬驊化身貼心小鮮肉助理，為賈靜雯飾演的製作人精心準備喜歡的甜點跟鹹食，甚至片尾曾敬驊雙手環抱賈靜雯，兩人眼眶泛紅落淚，兩人相互有好感卻不敢說破，而職場上人言可畏，如此揪心情節，讓曾敬驊表示：「感情中大家都有各自的難題要面對，希望這個故事可以帶給觀眾有更多思考的空間。」賈靜雯分享與曾敬驊對戲感想：「碰到比我更緊張的敬驊反而很輕鬆自在。能被這樣的弟弟呵護告白覺得幸福滿滿。」
宋芸樺、林哲熹飾演一對前任，遇上突如其來的疫情，宋芸樺因鄰居染疫卻無處能借住，被前男友林哲熹收留，對此宋芸樺坦言：「第1次拿到劇本全部讀完之後，我是眼眶泛淚的，我覺得這個故事很寫實。」林哲熹也分享：「我們對戲時不會有太多的討論就是自然拋接球，有時突然即興改了東西，對方也能接到球。」
王淨、朱軒洋在首集「戀愛實境秀」單元，透過5名互不相識的男女展開同居，並開啟各種曖昧關係。兩人因為在一場戀愛實境節目「新房客」中有更多認識，甚至時常節目結束後在便利商店談心，王淨分享與朱軒洋對戲感想：「我覺得小朱是一個非常鬆的演員，在對戲的時候不太會有像是在表演的感覺。就很像是在現實生活中認識一個新朋友一樣，有點緊張，有點尷尬，但又很新奇。」本劇11月10日全球Netflix上線。