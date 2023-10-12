柯文哲拋內閣制　黃捷：柯文哲手段跟目的不一致只想隨便拋議題

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大學生代表Chris在提問環節提問黃捷，柯文哲日前提出要將憲政體制轉成內閣制，民進黨有討論嗎？她覺得內閣制不適合台灣，反而法國的二輪決選制比較適合台灣的選舉。黃捷對此表示，憲政體制一直在台灣吵了30多年沒有共識，總統制或內閣制沒有優缺，只有適不適合台灣的民主制度。
黃捷說，柯文哲說希望透過內閣制打破民選皇帝制，深究就會發現訴求跟手段跟目的是不一致的，「目的都是要打擊民進黨，都是隨便拋一個議題希望大家討論」；大家都是一票一票選出來的，當初柯也是一票選出來的台北市長，「怎麼會自己也是這個機制出來的到民進黨變成皇帝跟獨裁？」
黃捷說，反而是柯文哲自己會叫人太監、常把這種體制放在心中，再用打破獨裁來解釋他所有的作為。
柯辦發言人陳智菡則回應，為甚麼會提出內閣制？是因為看到民進黨倒行逆施，把權力抓手上，卻沒有講求權力分立的原則。舉幾個例子來說，立法院變成橡皮圖章沒有監督，但審計部報告多次指出預算浮濫編列，行政院可以擺爛不回；立法院跟行政部門要資料困難重重，疫苗、雞蛋，要調資料就說是機密或封存30年，規避立院監督，這是過去民進黨所做所為。
陳智菡說，體制沒有百分百好，只有適不適合，但台灣民主化30年看到了很多缺失，這就是身為總統候選人要提出的解方。而柯文哲提出來後，民進黨發言人很多沒辦法回答深度的問題，只可以說柯文哲把當皇帝，沒有辦法回答實質問題打混戰，這對民主發展無益。
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