外館3年處理3萬件國人急難協助　外交部：誣蔑駐外人員無法接受

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外交部重申，駐外館處對於國人在海外遇到急難事件一定積極處理、全力協助；無論國人遭遇天災、戰亂、重病、意外，或是受到詐騙誘拐，外交部均要求第一線駐外同仁秉持同理心積極處理。對於刻意誣衊並抹煞駐外館處同仁努力的說法與指控，外交部無法接受，必須嚴正駁斥與澄清。
以近3年統計數據來看，外交部及駐外館處協助海外國人急難救助案件共達3萬餘件，性質包括護照遺失、遭竊或遇搶、犯罪被害、觸法遭捕、天災動亂、意外事故或精神異常等，協助內容包羅萬象，實已遠遠超過其他國家外交人員所提供的協助範圍。我國多數駐外館處人力有限，平日除推動雙邊政務、僑務、學務等各項業務外，如果遇國人在轄區內遭逢急難事件，均仍在有限人力下設法排除困難，盡力協助國人；即使國人海外觸法，駐外同仁亦也要求駐在國確保國人基本權益，確保受到公平對待與審理，絕不致在面對國人求援卻毫無作為的情形發生。
外交部再次強調，我國駐外館處一向積極協助國人海外急難救助事件，同時也將持續捍衛所有第一線駐外同仁的努力，不容錯假訊息詆毀所有外交部同仁的用心與努力。另外，也呼籲國人出國在外，應當隨時注意自身安全，如果確有需要，建議主動與我國駐外館處聯繫。外交部同時提醒國人，針對網路或媒體的聳動資訊，務必提高警覺，加強對社群媒體平台相關內容的識讀能力，並可善用事實查核機制，切勿輕信或傳播錯假訊息，以共同打擊境內外各種認知作戰。