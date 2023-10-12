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外館3年處理3萬件國人急難協助　外交部：誣蔑駐外人員無法接受

▲外交部發言人劉永健。（圖／記者呂炯昌攝，2023.03.16）
▲外交部發言人劉永健。（圖／記者呂炯昌攝，2023.03.16）

記者邱新博／台北報導

近日以色列跟巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯產生衝突，又再度有民眾指控我國駐外館處辦事不力。對此，外交部表示，根據近3年統計數據來看，外交部及駐外館處協助海外國人急難救助案件共達3萬餘件。外交部強調，國人海外急難救助向為我國駐外館處重點工作，外交部對於外界多次以不實說法或報導誣蔑駐外人員深表遺憾並予以譴責。

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外交部表示，近年來多次發生外界指控我國駐外館處對於國人受困海外時，未積極給予協助或漠不關心，並引起國內媒體大肆報導，但經過查證，一再證明相關說法及報導誇大不實，甚至無中生有，不僅中傷駐外人員形象，且打擊同仁士氣甚鉅，儼然成為外界對外交部進行的認知作戰。

外交部重申，駐外館處對於國人在海外遇到急難事件一定積極處理、全力協助；無論國人遭遇天災、戰亂、重病、意外，或是受到詐騙誘拐，外交部均要求第一線駐外同仁秉持同理心積極處理。對於刻意誣衊並抹煞駐外館處同仁努力的說法與指控，外交部無法接受，必須嚴正駁斥與澄清。

以近3年統計數據來看，外交部及駐外館處協助海外國人急難救助案件共達3萬餘件，性質包括護照遺失、遭竊或遇搶、犯罪被害、觸法遭捕、天災動亂、意外事故或精神異常等，協助內容包羅萬象，實已遠遠超過其他國家外交人員所提供的協助範圍。我國多數駐外館處人力有限，平日除推動雙邊政務、僑務、學務等各項業務外，如果遇國人在轄區內遭逢急難事件，均仍在有限人力下設法排除困難，盡力協助國人；即使國人海外觸法，駐外同仁亦也要求駐在國確保國人基本權益，確保受到公平對待與審理，絕不致在面對國人求援卻毫無作為的情形發生。

外交部再次強調，我國駐外館處一向積極協助國人海外急難救助事件，同時也將持續捍衛所有第一線駐外同仁的努力，不容錯假訊息詆毀所有外交部同仁的用心與努力。另外，也呼籲國人出國在外，應當隨時注意自身安全，如果確有需要，建議主動與我國駐外館處聯繫。外交部同時提醒國人，針對網路或媒體的聳動資訊，務必提高警覺，加強對社群媒體平台相關內容的識讀能力，並可善用事實查核機制，切勿輕信或傳播錯假訊息，以共同打擊境內外各種認知作戰。

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