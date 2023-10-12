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轟賴清德標榜務實的台獨工作者　侯友宜三問：是否支持台獨？

▲侯友宜今日接受網路節目專訪。（圖／資料照片）
▲侯友宜今日接受網路節目專訪。（圖／資料照片）

記者余祥／台北報導

國民黨總統參選人侯友宜今（12）日接受YahooTV「今天誰來沛」及中視「庶民大頭家」節目專訪，面對主持人提問有關賴清德的台獨色彩與一連串食安風暴與弊案，侯友宜向賴清德提問三個問題：「是否支持台獨?」、「民進黨執政七年貪污腐敗要不要負責任說清楚?」以及「為新潮流而選，還是為人民而選？」 

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侯友宜說，賴清德曾在行政院備詢台上稱自己是「務實的台獨工作者」，應該不會忘記自己曾高舉「台灣獨立萬歲」的牌子，做人要有誠信，敢說敢做，他尊重賴清德的言論自由，但別忘記他是參選「中華民國」的總統，要遵循中華民國憲法，中華民國憲法裡面沒有台獨這一個條款，「賴清德有沒有台獨？有沒有講清楚？你沒有講清楚，不敢講」。

第二問，民進黨執政七年多，內政、貪腐問題連連，賴清德當過行政院長現在又是副總統，面對台灣出現的「缺水、缺電、缺蛋、缺人力、缺人才、缺疫苗、缺藥，」的七缺，就連他當行政院長曾經強調過食品安全，但現在雞蛋、豬肉都出現洗產地，太多的貪污舞弊查了沒？之前中山大學女大生問賴清德民進黨貪汙還被反問具體事證，人民有權利質問執政黨，面對這些貪污腐敗問題，當過行政院長、現在貴為副總統的賴清德「要不要負責任把這些案子跟人民說清楚?」 

侯友宜說那前些日子到台中菜市場拜票，遇到一個賣蔬果的攤商抓著他的手連說了三、四次：「新潮流不散、台灣了一半」，台灣推動綠能最重要希望大家能有能源，但現在卻出現弊案，綠電變成民進黨綠色發財，還有超思進口雞蛋五十萬資本額可以承攬政府這麼大進口案？高端疫苗的問題，背後是什麼？所以第三問賴清德，「你到底是重視人民，還是重視新潮流？說清楚。是你為新潮流而選，還是為人民而選？」不然人民為什麼為這樣說？ 

此外，主持人也提問侯友宜曾說過如果當選總統包括NCC、大法官、監察院、中選會、促轉會要砍掉重練，重啟特偵組，要辦貪腐結構，具體上要怎麼做？侯友宜說他是警察辦案出身，辦了將近30年的重大刑案，所以辦案對他來講非常熟悉，一個案子從成案到很清楚的對人民的交代，他已經很有經驗，所以他當選總統上任後半年內會成立特偵組，由最高檢察署用專業分工分組針對人民最關心的官商勾結的弊案成立專案小組一個一個查，包括「高端炒股」、「小吃店領16.5億快篩標案」、「50萬1人公司超思承攬雞蛋採購」還有綠電等等，所以上任後半年成立特偵組，然後再過半年也就是一年之內能夠對人民有一個很清楚的交代。

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