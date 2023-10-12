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累計捐贈達3億！國泰世華「大樹計畫」傳愛20年　助28萬弱勢學子

▲《大樹計畫》傳愛20週年里程碑，國泰世華銀行基金會董事長李明賢（左二）、國泰世華銀行總經理李偉正（左一）與受贈單位及多位貴賓今（12）日出席捐贈典禮合影。（圖／國泰世華銀行提供）
▲《大樹計畫》傳愛20週年里程碑，國泰世華銀行基金會董事長李明賢（左二）、國泰世華銀行總經理李偉正（左一）與受贈單位及多位貴賓今（12）日出席捐贈典禮合影。（圖／國泰世華銀行提供）

記者顏真真／台北報導

由國泰世華銀行基金會發起的《大樹計畫》，秉持「推動學童平等受教權」的核心精神，自2004年開辦至今，已連續20年挹注偏鄉學子，累計贊助經費達3億元，扶助逾28萬名弱勢學生。今年再度集結集團員工、各界善心人士以及企業踴躍捐款，並在今（12）日舉辦捐贈典禮，共捐贈新台幣1500萬元予新竹、雲林、台東、嘉義、屏東縣等5縣市的弱勢學童家庭，並贊助多所學校的體育團隊與特色教育經費。

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國泰世華銀行基金會董事長李明賢表示，《大樹計畫》聚焦平等受教、公眾合力、多元培力3大目標，在長期援助過程中，看見許多孩子們的改變與進步，讓基金會更有信心堅持做對的事。除了獎助學金補助，也擴大贊助偏鄉學校發展體育、藝術、音樂等特色教育及各項訓練賽事費用，盼培養學生自律與團隊精神勇敢追夢。

值得注意的是，今年擔綱典禮開場表演的「雲林縣林內國中國樂團」，雖然學校位在純樸、傳統的農業社區裡，資源並不豐沛，但學童積極發展多元才藝，在今年的全國學生音樂比賽中充分展現音樂古典之美及純真活力，最終榮獲「優等」肯定。

另外，《大樹計畫》也持續耕耘基層體育幼苗，以實際行動幫助學子勇敢逐夢，且今年贊助的體育隊伍都繳出亮眼佳績，包括在2023年美國國際射箭邀請賽，橫掃4金5銀6銅的「花蓮縣中華國小射箭隊｣，以及在112年全國中等學校運動會囊括2面金牌的「台南市大內國中舉重隊｣。大內國中舉重隊教練陳涵彤就分享，校隊已有30年歷史，孕育出許多舉重好手，但隊上孩子們大多來自新住民、隔代教養或弱勢家庭，處境與資源相對艱困，多虧《大樹計畫》援助，讓孩子有機會奮勇舉起自己的人生。

此外，國泰世華銀行致力實踐普惠金融，發揮金融核心職能，2021年起啟動「Tutor CUB線上金融素養課程」，招募行內員工擔任志工講師，透過數位課程，將正確金錢觀念傳遞給偏鄉學童。今年不只開課學校達雙位數，更將教學規模擴大至離島的綠島國小，以及東部的東澳、豐里、朗島國小等，響應志工數較去年成長約2成，其中高達9成志工表示願意續任講師，以行動支持「讓教育沒有到不了的偏鄉」精神。

其實，國泰世華開辦《大樹計畫》20年來，陸續凝聚大樹藥局、隆昌集團等眾多企業力量支持，未來仍將以兒少教育福利、援助偏鄉弱勢團體及推廣藝術文化為目標，實現社會共榮願景，引領更多正向力量。展望未來，國泰世華基金會也邀請民眾一起加入《大樹計畫》行列，可透過國泰世華銀行基金會官網，選擇單筆匯款、定期定額，或使用小樹點折抵捐款，一同實現讓幼苗長成大樹的目標。

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