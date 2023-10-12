台北市府發布新人事異動　2副祕缺補齊最年輕副發轉任市長室

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現任財政局局長游適銘將接任副秘書長。游適銘是國立政治大學地政學系博士，歷任國有財產署副署長、臺北市政府財政局副局長及主任秘書、2017臺北世界大學運動會副執行長，也擔任國立政治大學地政學系兼任助理教授，兼具理論及實務經驗。於財政局局長任內，游適銘率全國之先，推出「視訊租賃服務雲」及「視覺化地段率查詢系統」兩大便民智慧服務，財政局並獲房屋稅基努力度考評地方稅稽徵機關第1名、促參延續招商卓越獎。游局長也在任內成功推動時隔兩年多後的首度實質減債、協助北市府還債92億，未來將綜合行政歷練，發揮績優效能，協助市政健全發展。
財政局長一職將由現任財政局副局長胡曉嵐升任。胡曉嵐是國立政治大學地政學系碩士，歷任財政部國有財產署公用財產組副組長、估價委員會專門委員，在北市府財政局擔任副局長前，也曾歷任非公用財產開發科科長在內的各項職務，行政歷練完整、熟稔財政局局務。於北市府財政局副局長任內，胡曉嵐也在協助推動北市府電子化核銷、精進市有財產活化等方面貢獻所長，未來將持續推動財政局的智慧化服務與創新發展。
此外，北市府現任副發言人蕭羽耘將轉任市長室主任研究員，襄助綜理市長室各項業務；林奕華副市長辦公室研究員郭音蘭將接任副發言人。郭音蘭畢業於世新大學法律系，並於台北大學公共行政研究所進修，曾於新北市政府、立法委員國會辦公室任職，並曾任國民黨副發言人；在進入北市府後，協助跨局處溝通及府會聯絡，未來將以副發言人角色，協助強化市政溝通。