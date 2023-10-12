巷仔內／以巴衝突啟示！共軍火箭彈射程涵蓋全台灣　威脅更甚飛彈

我是廣告 請繼續往下閱讀
二戰期間，蘇聯紅軍使用「卡秋沙」(Katyusha)火箭砲重創入侵的納粹德軍部隊。卡秋沙的準確度較一般火砲低，且裝彈時間較長，但是由於價格低廉、易於生產，因此在二戰期間大量生產這種用卡車搭載的火箭砲；卡秋沙的聲音曾讓納粹德軍聞風喪膽。二戰之後，許多國家開始發展多管火箭。
中國知名的多管火箭系統包括衛士系列與PHL系列，前者主要用於外銷，後者已開始裝備於解放軍中，吳斯懷所指射程超過400公里為PHL191火箭砲，功能類似美國將售台的海馬斯多管火箭系統（HIMARS），PHL191火箭砲能發射300公釐、370公釐、750公釐火箭彈，射程分別為150、300與600公里，由於台灣海峽最窄距離130公里、最寬處不超過400公里，因此PHL191火箭砲若部署於台灣對岸，射程涵蓋全台。
中共2019年10月1日建政70周年大閱兵中，PHL191火箭砲首度亮相，中共新式多管火箭採模組化設計，可20分鐘快速吊箱裝填，最大射程比海馬斯300公里還遠，可襲擊台灣位於西海岸的碉堡、反艦飛彈、火砲與防空飛彈陣地。
邱國正表示，以巴衝突國防部已成立專案小組研析，但也坦承面對飽和攻擊沒有一個國家可以招架。事實上，中國在今年4月舉行的對台戰備警巡和「聯合利劍」演習中，曾出動PHL191火箭砲參與聯合火力打擊演訓任務，未來兩岸開戰，台灣恐面對共軍火箭彈威脅，恐怕國軍必須強化面對飽和攻擊的防禦能力。