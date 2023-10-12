遭控將機密資料寄給韓國駐台代表處！馬文君無奈回：有經過外交部

巷仔內／以巴衝突啟示！共軍火箭彈射程涵蓋全台灣　威脅更甚飛彈

▲2019年中共建政70周年大閱兵中，多管火箭部隊接受校閱。（圖／翻攝自央視直播）
▲2019年中共建政70周年大閱兵中，多管火箭部隊接受校閱。（圖／翻攝自央視直播）

記者呂炯昌／台北報導

控制加薩走廊的伊斯蘭激進組織「哈瑪斯」（Hamas）7日清晨向以色列發動多線突襲，5000多枚火箭朝以國發射，以色列隨即向加薩地區發動反擊，爆發50年來最大規模以巴衝突。立委示警，中共的多管火箭系統射程已涵蓋台灣花東地區，國防部坦承飛彈火箭砲齊來無國家有招架能力，只能把損失降到最低。

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立院外交及國防委員會邀請國防部長邱國正業務報告，並備詢。國民黨立委吳斯懷質詢時指出，以色列短時間內受到5000多枚火箭彈攻擊，以國自豪的鐵穹防空系統面臨飽和攻擊失靈，中共火箭砲400至600公里射程火箭砲在對岸部署完畢，射程涵蓋全島，包括花東，呼籲國軍加以因應，否則面對飽和攻擊時台灣無防護能力。國防部長邱國正答覆時坦承，飛彈、火箭彈一傢伙來沒一個國家能招架得住，只能降低損失，把陣地距離加大、有狀況時調整位置。

二戰期間，蘇聯紅軍使用「卡秋沙」(Katyusha)火箭砲重創入侵的納粹德軍部隊。卡秋沙的準確度較一般火砲低，且裝彈時間較長，但是由於價格低廉、易於生產，因此在二戰期間大量生產這種用卡車搭載的火箭砲；卡秋沙的聲音曾讓納粹德軍聞風喪膽。二戰之後，許多國家開始發展多管火箭。

中國知名的多管火箭系統包括衛士系列與PHL系列，前者主要用於外銷，後者已開始裝備於解放軍中，吳斯懷所指射程超過400公里為PHL191火箭砲，功能類似美國將售台的海馬斯多管火箭系統（HIMARS），PHL191火箭砲能發射300公釐、370公釐、750公釐火箭彈，射程分別為150、300與600公里，由於台灣海峽最窄距離130公里、最寬處不超過400公里，因此PHL191火箭砲若部署於台灣對岸，射程涵蓋全台。

中共2019年10月1日建政70周年大閱兵中，PHL191火箭砲首度亮相，中共新式多管火箭採模組化設計，可20分鐘快速吊箱裝填，最大射程比海馬斯300公里還遠，可襲擊台灣位於西海岸的碉堡、反艦飛彈、火砲與防空飛彈陣地。

邱國正表示，以巴衝突國防部已成立專案小組研析，但也坦承面對飽和攻擊沒有一個國家可以招架。事實上，中國在今年4月舉行的對台戰備警巡和「聯合利劍」演習中，曾出動PHL191火箭砲參與聯合火力打擊演訓任務，未來兩岸開戰，台灣恐面對共軍火箭彈威脅，恐怕國軍必須強化面對飽和攻擊的防禦能力。

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