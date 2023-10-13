KID大婚！廖人帥PO喜餅「你真的很棒」 一句話讓Circus迷看哭了
KID（林柏昇）和老婆Rita國慶日補辦婚宴，眾多演藝圈好友出席祝賀，昔日Circus團員廖人帥昨（12）日在粉專分享KID的喜餅，感性地獻上祝福，「很感謝過去我們所有的冒險，成就了現在各自的我們～你真的很棒」，讓大批網友陷入回憶殺，大呼：「看到哭了！」
記者楊穎軒／綜合報導
廖人帥在臉書及IG限時動態上傳KID送的喜餅禮盒，寫下：「恭喜Kid結婚！祝你們永遠幸福甜到炸，很感謝過去我們所有的冒險，成就了現在各自的我們～你真的很棒！」並標記老友帳號，不到半天吸引近萬人按讚。
許多網友在廖人帥的貼文下留言：「我的青春啊！Circus」、「我都會準時收看Circus，超熱血的」、「可以許願Circus action！合體綜藝玩很大嗎」、「先來場尿尿馬拉松」、「可以再一次2千元環島嗎」、「蝌蚪當珍奶喝」、「只能說circus走太前面了！放眼現在的網紅真的沒幾個贏得了circus！感謝我活在Circus活躍的時代」！
廖人帥統一回覆留言「謝謝大家喜歡Circus～我也超喜歡」，KID也轉發廖人帥的動態，男團CIRCUS 2004年在音樂頻道「Channel V」 開節目出道，成員廖人帥（LEO）、黃尹宣（EASON）、林柏昇（KID）、林家緯（小馬）以挑戰各種荒誕、搞怪創舉走紅，2011年小馬退團轉往幕後，團體也於3年後解散。