美股回落讓台股早盤跟跌逾80點 AI股摔！廣達、緯創早盤跌2%
市場憂心美國必須維持高利率更久時間，美股四大指數昨（12）日皆收跌，台北股市今（13）日早盤跌80多點，來到16741點，跌幅0.4%。權值王台積電早盤開高走低，跌2元，來到548元。其他電子股如鴻海、日月光、國巨都跌1到2%，唯聯發科逆勢抗跌漲逾1%。而今日AI概念股綠油油，指標股緯創、廣達、技嘉都跌2%以上。而矽光子概念股表現強勁，華星光、上詮、前鼎漲3%。
記者許家禎／台北報導
美國9月消費者物價指數（CPI）年增率持穩，但仍高於聯準會（Fed）長期通膨目標，市場憂心美國必須維持高利率更久時間。道瓊工業指數12日下跌173.73點或0.51%，以33631.14點作收；標準普爾500指數下滑27.34點或0.62%，收4349.61點；科技股那斯達克指數下跌85.46點或0.63%，收13574.22點；費城半導體指數上漲10.80點或0.31%，收3548.62點。
美股下挫、台北股市跟著跌，早盤跌80多點，來到16741點，跌幅0.4%。晶圓代工龍頭、權值王台積電早盤開高走低，跌2元，來到548元。同樣為晶圓代工的聯電跌逾1%。其他重要電子股，聯發科逆勢抗跌，早盤強勢漲1.8%。鴻海、南亞科、宏碁、華碩、國巨、旺宏、日月光跌1到2%。大立光跌3%多。
AI概念股遭賣單調節，指標股緯創與廣達跌2.5%左右、技嘉跌幅也有2.4%、英業達跌1.8%、緯穎在平盤附近。其他，智原、勤誠、創意也跌近1到2%。今日矽光子概念股表現強勁，華星光、上詮、前鼎漲3%，智邦、聯鈞漲1到2%。