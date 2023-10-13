訂房網不只能訂房！ AsiaYo搶攻多元產品市場　深度遊程也可以

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地點則精選日本東北、北海道、新潟、長野等地的知名滑雪場，韓國則精選最知名的江原道雪場，可依據滑雪新手到滑雪高手自由選擇適合的滑雪套裝旅遊。網站中也有精細的介紹各大雪場的特色及適合程度。兩人就成行的日韓滑雪自由行、到家庭旅遊適合的日韓滑雪團通通有。11月30前下單還享有早鳥優惠，最高現折6000的超高折扣。
除此之外AsiaYo也和日本觀光單位共同舉辦超划算獨家體驗返現計畫，關西地區包含了旅客們最熟悉的京阪神奈（京都/大阪/神戶/奈良）等地區，但除了大家都知道的觀光地之外，還有更多值得深入體驗的地區值得大家前往旅遊。
AsiaYo分享，只要出發體驗日本起源之地-「奈良明日香村」或搭乘關西機場至神戶的「神戶高速船」後回填簡單問卷，就可以獲得最高4000元返現，希望讓旅客們更深入了解日本的美好。明日香村為日本第一個有國家、國號、天皇概念和制度的地方，當時期也被稱為日本起源的『飛鳥時代』。整個明日香村都受到日本《古都保存法》保護維持村景，並在申請世界遺產中，旅客可以在這裡看到天皇的古墳、精細壁畫等，許多作為文化政治中心起步的歷史痕跡，同時感受近代與歷史的時光流動。活動分為兩天一夜及五天四夜兩種專案，可依照個人需求選擇最適合的旅程。
AsiaYo 在運動方面更提供結合運動與旅遊的全新體驗，除了台灣經典馬拉松賽事，更提供海外人氣馬拉松套裝，讓旅客用不同的方式遊覽當地風情，也讓旅程更加趣味又刺激。許多國際賽事都有名額上的限制，尤其很多城市間小型的賽事，是無法團體大量報名的，因此AsiaYo發揮自由行平台的優勢，販售參賽權加住宿的靈活組合，某些賽事只有少量名額，但依然能夠提供給旅客最方便的選擇。
AsiaYo行銷長游棨元表示，今年將是AsiaYo轉型突破的一年，過去以訂房為主要產品業務，多年來投入大量的科技工程團隊，開發最人性化的OTA使用介面，就是希望能夠最輕易簡便滿足旅客需求，做出與其他業者的差異化行銷。如今更大量運用最新的自動化流程系統，在訂房業務多年的實務操作上，以科技取代許多人力流程。未來會將這套科技模式套用在更多的產品發展面向上，讓AsiaYo突破訂房網的框架，提供更多元的旅遊服務。
游棨元也提到，嘗試郵輪產品銷售，目前的成果很令人滿意。從訂單上看來，AsiaYo降低了郵輪乘客的年齡層，傳統郵輪搭乘旅客的平均年齡約50歲以上，但AsiaYo本身用戶年齡層較年輕化，目前平均訂單年齡層約為32至40歲，讓越來越多年輕人喜歡郵輪旅遊。AsiaYo也投入大量的資源優化升級科技界面，為了就是提升更人性化的服務，未來將持續發揮OTA業者的優勢，做出差異化的市場行銷，迎接台灣郵輪市場走向國際化。