消保處抽查10款微波爐！SHARP、TECO這兩款微波爐「不符規定」
微波爐是家中必備家電，行政院消費者保護處採樣10件市售微波爐進行檢測，其中品質、重要零組件比對以及容許耗用能源基準之檢測結果均符合規定；至於標示查核結果，有2件不符合規定， 包含SHARP R-TT20SS(B)、TECO YM2011CB，已請主管機關依法要求業者改善完畢。
記者周淑萍/綜合報導
微波爐縮短了食品的加熱時間，成為現代家庭生活中常用的廚房家電。行政院消保處為瞭解市售微波爐的品質及標示等是否符合規定，在臺北市實體店面及電商平台隨機購樣10件商品，針對品質，包括溫升、洩漏電流及絕緣耐電壓、異常操作、構造、微波洩漏及爐門表面衝擊試驗，以及重要零組件比對、容許耗用能源基準進行檢測，同時就商品標示、能源標示、商品檢驗標識及國家標準中文標示進行查核。
查核結果，品質檢測、重要零組件比對、容許耗用能源基準、商品檢驗標識及國家標準中文標示等檢測項目10件均合格。標示部分：2件不合格，TECO YM2011CB 外箱與本體標示之製造號碼不一致；TECO YM2011CB、SHARP R-TT20SS(B) 缺失為未標示能源效率。不符規定部分，已請業者改善完畢。
行政院消保處也提醒民眾在選購及使用微波爐時應注意下列事項：
- 民眾在選購微波爐時，可參考商品所標示之能源效率值，數值越高，越符合節能之需求。
- 現行微波爐品牌及功能眾多，民眾使用前應詳閱使用說明書之注意事項。
- 民眾應注意避免碰撞或敲擊微波爐之爐門表面(即強化玻璃)，因該玻璃表面如有受損，微波加熱時可能會有爆裂之風險。