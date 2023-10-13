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彩虹選民投票指南上線！邀總統、立委參選人提性別友善政策

▲彩虹平權大平台今（13）日公布最新PrideWatch彩虹選民投票指南網站，民眾可尋找選區的性別友善候選人、性別政見，並進行言論監督。（圖／彩虹平權大平台提供）
▲彩虹平權大平台今（13）日公布最新PrideWatch彩虹選民投票指南網站，民眾可尋找選區的性別友善候選人、性別政見，並進行言論監督。（圖／彩虹平權大平台提供）

記者李琦瑋／台北報導

2024年總統暨立委選舉進入倒數3個月！彩虹平權大平台今（13）日公布最新PrideWatch彩虹選民投票指南網站，民眾除了可以透過網站註冊表態成為「彩虹選民」，還能搜尋選區的性別友善候選人、性別政見、歷年提案連署紀錄，同時編輯候選人的發言紀錄，進行言論監督。

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彩虹平權大平台執行長鄧筑媛說明，所有完成註冊並填寫「2024友善候選人問卷」，承諾在選舉過程及選後都支持性別政策的候選人，將成為2024頁面上的彩虹候選人。

鄧筑媛說，針對2024大選，PrideWatch彩虹選民投票指南再次改版，除了新增總統候選人欄位，在區域立委方面，也增加了各縣市中不同選區的標記，方便選民更快點選自己的選區，了解選區中的友善名單。本次除了邀請候選人填寫過去的提案及發言紀錄，更加入了政策的欄位，希望讓選民更清楚了解候選人提出的具體政策跟論述內容。

同志諮詢熱線秘書長杜思誠提到，過去同志團體曾數次籌組同志選舉觀察團，針對部分總統及立委候選人提出同志友善名單，但資源有限，無法訪問並得知所有候選人的態度。而過去幾年的婚權運動中，有更廣大的同志社群感受到政治如何影響同志公民的權益，開始更關注政治。彩虹平權大平台的PrideWatch彩虹選民投票指南除了讓同志社群更能自主參與政治，也有助於更多同志友善政策與法令的通過與落實。

台灣青年民主協會的理事長張育萌表示，青年的投票率低，並非是因為不關心政治，而是選舉的規劃對青年投票的門檻高，例如必須要回到戶籍地，休假日的安排及返鄉的花費，從電視新聞難獲得選舉公報的資訊等。因此青年需要有支持的議題與價值，才會支撐其回家投票，青民協透過辦理返鄉列車、青年論壇，盼透過正向的選舉討論，讓青年返鄉成本降低，同時也邀請年輕朋友透過PrideWatch看看候選人的政策論述，找到想要投下一票的人。

台灣同志家庭權益促進會秘書長黎璿萍提出友善政治的3個重要性，包含杜絕歧視言論、真實反映選民的核心價值、持續同志的未竟之業，例如攸關同志生育平權的人工生殖法案，以及同志家庭的權益保障，都需要立法改善。

鄧筑媛說，目前已經有超過10位跨黨派立委候選人註冊成為友善候選人，彩虹平權大平台也會持續地邀約更多候選人，並邀請不分性傾向或性別身份的公民，能註冊登記為支持性別議題的「彩虹選民」，為自己的家鄉友善數字「+1」。未來待中選會正式公佈候選人名單後，也將呈現選區中「表態友善／未表態」的候選人區別，供選民參考。

而在不分區立委部分，網站預計將在政黨正式推出不分區立委名單之後，邀請名單中的候選人填寫問卷表態，並於網頁上呈現各黨名單中的友善候選人比例。

鄧筑媛提到，隨著選舉越來越接近、候選人完成登記，PrideWatch彩虹選民投票指南也會解鎖如前述等更多功能，期待帶給選民們更全面的投票指南體驗。

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