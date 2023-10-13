內幕／各方角力主導藍白合　「黃金」會前會若沒談成這三點恐破局

我是廣告 請繼續往下閱讀
藍白雙方近期雖都打著善意的旗幟，但過程中卻是政治攻防不斷，柯文哲先拋出藍白比民調、輸的退選，隨後又改為比民調、輸的提副手，再加碼要進行辯論，而侯友宜陣營近期也從較為被動的回應，轉為主動出擊，不但提出了三層面六方向，還主動拋出藍白會前會應在一週內舉行。
藍白近期交鋒，都可見柯、侯身後兩大主將的影子，黃珊珊跟金溥聰都被視為各陣營的鷹派，黃珊珊歷經過國親合，認為藍白合將動搖民眾黨主體性，而金溥聰一開始就喊出要挺著胸膛倒下，兩陣營都不排斥藍白合，但都堅持主子要當正的，成為最大合作隱憂。
據了解，侯陣營近日積極掌握藍白主導權，是有感於柯文哲幾乎每天提出藍白合新的說法，如果侯陣營都不回應，或是回應的很空泛，會讓外界有侯友宜不想合作的錯覺，為避免被當戰犯，才轉為主動出擊。
終於千呼萬喚，14日藍白將舉行會前會，侯友宜陣營派出競辦執行長金溥聰與國民黨秘書長黃健庭對上柯文哲陣營的競選總幹事黃珊珊及柯辦主任周榆修，不過，與其說是藍白合露曙光，這場會前會更像是延續的政治攻防。
藍營知情人士指出，14日的藍白會前會有三大內容需要談定舉體細節，第一，就是民調的形式，第二，是辯論的形式、時間及地點，第三，是整體選戰的資源、經費分配，談定這三項細節，才算是有實質進展，否則可能瀕臨破局。
黨內人士解釋說，藍白會前會由於是幕僚對幕僚，只能進行具體事實的討論，後續包括正副手、組閣、不分區立委席次等議題，都不是幕僚可以觸及的，需要參選人兩人以及黨主席對黨主席進一步討論。
黨內人士稱，由於時間緊湊，如果會前會無法確立以上三點細節，等於是沒有實質進展，距離柯陣營訂出的10月底期限時間已經所剩不多，黨主席朱立倫會在必要時透過自己的管道與柯陣營溝通。