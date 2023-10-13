買賣TDR被判重刑 名嘴臉書：法令不周延「衰到盡磅」

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賴憲政還提到過去立院質詢的新聞，當時是立委蔡易餘質詢金管會證期局長王詠心。蔡易餘就證交法165條之2質詢金管會，「它在101年所訂定，那第165條之2規範的對象到底是什麼?」當時金管會證期局長王詠心回答：「它代表的就是說，TDR就是屬於這一條規範的有價證券，就是它在國外已經上市了，然後它來台灣第二上市地發行的有價證券，我們稱為臺灣存託憑證。」
蔡易餘於是接著問：「所以第165條之2它所規範的對象，就是針對TDR，也就是我們大家現在講的，外國公司的一個第二上市有價證券，是這樣嗎?」當時王詠心回答：「是，是」。
賴憲政解讀當時這段質詢，認為照王詠心當時的回覆來看，TDR就是101年才正式納入證交法範圍，既然法律不朔及既往，101年以前買賣TDR而起爭議者，是不是不該用證交法判刑呢？若以前金管會有核定，為什麼還要再增修證交法？還在100年年報寫到罪刑法定？99年的立法院修法資料內，還寫說要比照國內公開發行公司適用證交法。
同樣的說法，在日前多場法學研討會上也引起廣泛討論，台北律師公會人權委員會律師黃帝穎認為，2012年增訂證券交易法第165條之2後，因為立法缺漏，未將TDR明文入法於證券交易法第165條之2內，所以TDR在學說與法律實務見解上，仍有很大爭議。所以，仍應透過修法將TDR明列於證券交易法第165條之2內，以化解是否牴觸罪刑法定原則等重大爭論。