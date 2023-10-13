台數科旗下鑫傳完成競拍 公開申購價65元、中籤者一張現賺1.27萬
中部最大有線電視業者台數科子公司鑫傳國際多媒體科技，於10月5日起至11月進行競價拍賣，已於今（13）日完成開標。鑫傳這次辦理公開申購，價格為65元，10月17日至10月19日為公開申購期間、10月23日為公開抽籤日。若以鑫傳13日興櫃收盤價77.7元估算，目前與承銷價65元的價差達12.7元，中籤者一張有機會現賺1.27萬元。
記者許家禎／台北報導
鑫傳成立於1997年，是台數科持股77%的「小金雞」，主要業務包括衛星電視、電視購物、廣告銷售、電子商務、節目製作等，以人文紀實節目、地方新聞為主。旗下有冠軍夢想台、冠軍電視台、中台灣生活網、A-one體育台、美麗人生購物台等，並與LINE TV策略合作線上購物和節目製作，持有LINE TV約18.8%股權。
台數科暨鑫傳董事長廖紫岑之前曾對外表示，除了原有的電視購物、電視台，鑫傳也持續往直播與線上購物邁進，希望可以做為一個可以獲利的新興媒體，更期許鑫傳可以成為電商界小亞馬遜（Amazon）、小Momo。
鑫傳2022年營收3.97億元，年增7%。2023年上半年營收達1.9億元，創下歷史同期新高，毛利率68%，歸屬母公司稅後淨利4901萬元，純益率25%，每股稅後盈餘（EPS）2.04元。
營收占比部分，鑫傳今年上半年廣告收入占營收比重46.5%，節目製作收入23%，產品銷售30%。股利發放以現金股利為主，今年每股配發現金股利4元，盈餘分配率81%。