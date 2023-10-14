iPhone 15系列都可！一鍵秒查「電池循環數」 免再設捷徑腳本
很多iPhone用戶對於「電池健康度」相當關注，會特別在意剩下幾％，除了檢查電池健康度之外，「電池循環使用次數」對於電池壽命關聯性更高，以往大多需要透過繁雜的步驟才能自我檢視，現在Apple在新機iPhone 15系列直接加入「電池循環使用次數」，讓使用者能夠直接查看。
記者周淑萍/綜合報導
蘋果在iPhone效能及其與電池關係的文章內提到，iPhone電池在正常情況下運作時，經500次充電循環後，電池的健康度還可有80%，但「充電循環」已經幾次了，用戶往往是一頭霧水，通常都需要透過第三方應用程式，或是設定繁複的 iPhone 捷徑，但都非官方認可。
現在iPhone 15全系列已經將此數字直接顯示在手機上了，查看路徑為設定→一般→關於本機，下方的「電池」欄目內即可看到電池製造日期、首次使用和「循環使用次數」，讓使用者可以快速知道目前的電池的狀況。
而為了延長電池使用壽命，在充電功能上也有所進化，iPhone 15全系列機型除了會學習每日充電模式，暫緩充電到80％以上的「最佳化電池充電」功能之外，這次還加入了「80%的上限」讓iPhone 強制充到80%就暫停，不會充過頭，維持最佳的電池健康度，降低電池老化速度。