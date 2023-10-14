氣泡水機SodaStream只能打純水　官方透露兩個關鍵原因

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夏天是氣泡水機的熱銷期，根據恆隆行推測光是夏天就佔了整年度近半的銷量，為了攻進年底的聚會旺季，特別推出SodaStream 全球限定新色 ART Marble 大理石黑氣泡水機，採用低調奢華的黑色大理石紋設計，搭配打氣拉桿，提供一種拉啤酒的暢快感，同時也首次推出品牌調酒工具組，內附雪克杯、冰球、圓量杯、攪拌匙、及精選氣泡飲譜，年末歡聚在家就能成為小酒吧！SodaStream ART Marble 氣泡水機即日起至 10 月 26 日搶先於嘖嘖平台開放預購，早鳥優惠價 4790 元，11 月起通路開賣。
這次限定版採用ART機身，是近期 SodaStream 最受歡迎的機種，獨特拉桿設計，可以手動精準掌握氣泡量，更增添打氣趣味；同時，採用全球首創專利快扣鋼瓶設計，一秒快速安裝鋼瓶。
趁著體驗會之便，特別詢問官方目前市面上有許多氣泡水機的後起之秀，都推出可以打飲料的氣泡水機，為何至今龍頭老大哥的SodaStream依舊還沒有相關機種問世？對此，官方人員解釋，如果使用非水的飲料，當打氣進去時容易產生大量泡沫，過多泡沫會連帶液體衝出水瓶外，進而造成機器保養和清潔上的困難。此外，就是安全上的考量，氣泡水專用水瓶需承受打氣壓力，但不同液體的密度不同，在打氣過程給水瓶的壓力也不同，為了安全起見，所以還是不建議在瓶身內放入飲料直接打氣，避免水瓶爆裂。