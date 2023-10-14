全台86處金融機構設點不足　近5年僅2銀行申請布點

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金管會資料顯示，自2018年起至目前為止，共有板信銀行及台中銀行2家申請於金融機構布點不足地區設點，3處均取得金管會核准設立。但截至目前，僅台中銀行位於雲林縣麥寮鄉的麥寮分行於2022年12月順利開業，板信銀行獲准設立的2處均尚未開業。
金管會官員坦言，其中一大原因是COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，第2個原因是尋覓合適的行舍地點不易，導致板信銀行2020年獲准於彰化縣田尾鄉及台中市石岡區設立的據點，截至目前都尚未設立。
板信銀行規劃於彰化縣田尾鄉及台中市石岡區增設的據點，目前均已向金管會申請展延至2024年2月開業。
信合社方面，自2018年起至目前為止，僅1家信合社申請插旗金融機構布點不足地區，即彰化第五信用合作社申請在彰化增設3處據點，申請案已在2022年3月取得金管會核准。
彰化五信其中1處分社在2022年11月順利開業，另2處分社則向金管會申請展延至2024年3月開業。
金管會點名的「金融機構分支機構家數待增加地區」，截至今年6月底全台共有86處金融機構布點不夠深，其中有55處更全無任何一家銀行或信合社設點。
進一步檢視55處無銀行或信合社設點的鄉鎮區，有16處落在屏東縣、占比近3成，其次有8處落在雲林縣，5處落在彰化縣，高雄市及台東縣各有4處。（編輯：潘羿菁）1121014