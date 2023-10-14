不只iPhone 15半夜自動關機！iPhone恐這原因釀禍 一招快速檢查
蘋果iPhone 15系列開賣不到1個月，風波不斷，先是過熱被笑稱蘋果變成「火龍果」， 後續透過系統更新應該有獲得改善，但近期還傳出iPhone 15 Pro喇叭有異音、螢幕烙印等狀況，現在又有新災情傳出，國內外都有網友發現，iPhone竟會在半夜自動關機，即使正在充電也一樣。
記者周淑萍/綜合報導
根據外媒《9to5Mac》報導，國外有網友的iPhone 15 Pro Max某天早上打開手機發現辨識功能不但不能解鎖，還要輸入密碼，才發現原來昨晚手機自動關機過。還有網友表示手機在半夜無預警關機，直到鬧鐘響前1分鐘才開機，讓他上班差點遲到。
不僅是新機型出狀況，其他機型iPhone 12、iPhone 13、iPhone 14也有部分出現問題，目前有網友發現「關閉背景App」，再重新整理似乎可以解決，有網友也質疑蘋果是否為iPhone加入夜間重啟、定時重啟功能，但這項猜測被蘋果官方否認，也尚未提出解決方案，要解決可能要等到官方透過軟體更新來解決。
此外，專家建議，如果想要檢查自己的手機是否受到影響，可以前往「設定」頁面，點選「電池」，然後查看電池使用圖表，若有一段時間是空白，代表手機在該時間段內處於關機狀態。