走鐘獎前開戰！呱吉遭酸「評審找自己人」怒反擊 對方道歉認造謠
網路創作者年度盛事「第五屆走鐘獎」將於今（14）日在高雄登場，前日竟遭粉專「鬼島薪水有限公司」酸「評審團找自己人」，質疑走鐘獎不公平，引起爭議。走鐘獎主辦人呱吉（邱威傑），也發文反擊「評審截圖上面的人，有一半我過去一年『一次都沒有見過面』，剩下一半的見面次數少於兩次。然後他們都屬於我的社交圈，呵呵，真的是很會寫陰謀論」。事後，該粉專也立刻發文道歉，認了「鬼島薪水有限公司蹭流量批評走鐘獎，被反駁且認證造謠」。
記者黃盈容/綜合報導
擁有約5000多人追蹤的粉專「鬼島薪水有限公司」，12日在粉絲頁上發文酸走鐘獎主辦單位，都找自己人當評審，並寫道：「某些名單真的會讓你倒吸口氣或大翻白眼，與其說這是評審名單倒不如說是某個圈圈的社交名單，只是跳出來代表所有內容創作。」並指名單「基本上也見不到什麼 tiktoker」，質疑「如此跟流量現況割裂的現象要怎麼去談呢」？洋洋灑灑寫了近千字文抨擊。
身為走鐘獎主辦人的呱吉見狀也立即發文反擊，「有一半我過去一年一次都沒有見過面，剩下一半的見面次數少於兩次。然後他們都屬於我的社交圈，呵呵，真的是很會寫陰謀論」。針對tiktoker解釋，「我們在徵獎前還特別去找了幾個短影音生態圈中的領頭人去拜託幫忙宣傳投稿，我們最希望的就是大家都來，怎麼可能故步自封」。
對於呱吉的解釋，「鬼島薪水有限公司」趕緊改口道歉，「走鐘獎對不起，鬼島薪水有限公司確實是一個外行人自以為懂在那邊哭夭」。認了結論是「鬼島薪水有限公司蹭流量批評走鐘獎，被反駁且認證造謠」。對於被打臉的文章，粉專未撤，並一一自我反擊，且直白加上：「這是一篇造謠文。」可說敢做敢當。