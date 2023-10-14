柯文哲亮底牌喊「我當正藍推副」！藍白合會前會達共識添變數

藍白合會前會登場　金溥聰喊下架貪腐民進黨、黃珊珊稱抱最大善意

▲藍白合會前會，民眾黨方面由柯辦競選總幹事黃珊珊（右二）、競辦主任周榆修（右一）出席，國民黨由侯辦執行長金溥聰（左二）、秘書長黃健庭出席。（圖／記者陳明中攝，2023.10.14）
▲藍白合會前會，民眾黨方面由柯辦競選總幹事黃珊珊（右二）、競辦主任周榆修（右一）出席，國民黨由侯辦執行長金溥聰（左二）、秘書長黃健庭出席。（圖／記者陳明中攝，2023.10.14）

記者呂炯昌／台北報導

醞釀多時的藍白合於今（14）日下午於福華飯店舉行首次會前會。民眾黨方面由柯辦競選總幹事黃珊珊、競辦主任周榆修出席，國民黨由侯辦執行長金溥聰、秘書長黃健庭出席。黃珊珊表示，抱持最大善意，會議討論辯論與民調方式，絕對會有會議紀錄，並上網公開；金溥聰則指出，兩黨共同目的是合作讓貪腐無能、獨霸新威權的民進黨政府下台。

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黃珊珊在會前致詞表示，團結台灣、聯合政府是民眾黨主席柯文哲的主張，這次他們想的不是個人或政黨的個人利益，雙方在政黨內可能有各自的壓力與立場，會抱持柯文哲的指示心存善念，會抱持最大的善意、最大的彈性，儘量能商討出國人同胞與雙方支持者都可以接受、理解的結果。

黃珊珊表示，在野合作不只是兩個政黨的利益，而是整合出台灣民眾最大的期待，台灣有65%的民眾希望政黨輪替，今天不是來聊天、大拜拜，而是回應這樣廣大、多數的民意，會爭取時效，不會浪費時間拖延，因為接下來的選務時程非常緊迫，相信大家都不會浪費間。

黃珊珊強調，民眾黨三個原則「公開透明、公共辯論、公正民調」在會前已經向金溥聰表達，今天的會議一定會有會議紀錄，而且會上網公告。

金溥聰致詞時表示，雙方這次會談目的，就是期望在這次大選中能夠合作，讓貪腐無能、獨霸、新威權的民進黨政府下台。他強調，會談過程中我方不限主題，採取完全開放態度，希望能充分交換意見，討論彼此政治價值理念相近的地方並尋求共識。

金溥聰認為，柯文哲公開提出的七大政見主張，和我方有許多相近的地方，但也有幾項進一步需要討論的地方。對於黃珊珊上午在臉書發文，他也很誠懇地跟黃珊珊說，「請您不要多心」，他一定秉持最大善意、用最誠懇態度來進行溝通，等等會談時，黃珊珊就會了解，他講的是真心話。

金溥聰重申，相信雙方最在乎的，是這次的大選結果能否改變台灣未來的命運，讓台灣能夠遠離戰爭、人民安居樂業，多數民意期待，國民黨跟民眾黨能夠整合成功，一起攜手合作，爭取2024的大選勝利，不要辜負民眾的支持。

▲藍白合會前會，民眾黨方面由柯辦競選總幹事黃珊珊（右）出席，國民黨由侯辦執行長金溥聰出席。（圖／記者陳明中攝，2023.10.14）
▲藍白合會前會，民眾黨方面由柯辦競選總幹事黃珊珊（右）出席，國民黨由侯辦執行長金溥聰出席。（圖／記者陳明中攝，2023.10.14）

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