吳慷仁侵犯未遂戲「許瑋甯會怕」 《她和她的她》導演破不合傳言
Netflix、八大影集《她和她的她》入圍第58屆金鐘獎迷你劇集、男女主角等7項大獎，題材涉及沉重的性侵議題，周刊報導許瑋甯因性侵未遂戲太逼真，對於對手吳慷仁有陰影而拒絕同台，不過演員雙方都否認，導演卓立昨（13）日出席入圍分享會，認為這個傳聞空穴來風，並透露許瑋甯拍攝時確實會怕，但是戲外跟吳慷仁有說有笑。
記者羅凌筠／台北報導
卓立談到拍攝這場辦公室的侵犯戲是夜戲，當天白天還開放媒體探班，許瑋甯跟吳慷仁在現場有說有笑，「拍攝時我們也有動作指導，走位、尺度都有做指導、把關。」的確這場戲拍起來演員不會舒服，但是大家都保持專業完成，「她在現場確實會怕，我們自己看都不忍心，但是不完成它，沒辦法傳遞那種痛，不只瑋甯跟慷仁，小晨曦（林奕嵐）跟以文哥也是，有更大的使命要做。」
被問到許瑋甯有反映不舒服嗎？卓立表示沒有，還提到許瑋甯對於這種動作戲很敬業，都自己上陣，反而是文戲才會有不同意見，找導演交流想法，「許瑋甯很獨特的是超級敬業，包括車禍戲都自己開，解離的車禍戲也是夜戲，大燈架在車子前，一盞燈對著她拍，根本連路都看不到，她還要跟製造雨水的水車保持距離，她大可以說『難道不能找拖車嗎』，可是我們的條件真的沒有辦法，每次叫她再來一次，我都很煎熬。」
※【NOWnews 今日新聞
】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110