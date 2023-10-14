台北101垂直馬拉松3500名好手戰91層樓　最大70歲、最小15歲

我是廣告 請繼續往下閱讀
台北101垂直馬拉松於2005年首度舉辦，以91層樓、2046階、垂直高度390公尺規模創下全世界難度最高、挑戰最鉅的紀錄，目前仍是國際最具有指標性的登高賽事之一。再加上2015年加入世界登高協會，與世界知名地標建築如紐約帝國大廈、澳洲雪梨塔、英國三角帆塔等，成為世界登高巡迴積分賽事其中一站，讓台北101垂直馬拉松成為在台灣就能參加的國際級運動賽事。而2024年的世界冠軍賽World Championship又將再次於台灣舉辦，全球選手可望再次齊聚台北101互相切磋，台北101也將藉此成為國際注目的焦點。
今年的比賽吸引了來自全球的3,500名運動好手，他們展現了毅力和決心，與挑戰極限自我的渴望。值得一提的是由200名人民保姆警察POLICE組成的，他們在比賽中充滿激情，警政署長黃明昭和刑事局長周幼偉也一路為他們加油助威，並頒發了前三名的獎狀和獎金。伊藤忠商事株式會社的日本企業隊伍也在賽事中非常突出，他們團結的加油聲，展現了企業的高亢的士氣。
台北101垂直馬拉松再次與冠名贊助商中國信託攜手合作，凡是參加自我挑戰組的選手使用中國信託信用卡報名，不僅享有報名費九折優惠，大會還會從卡友報名費中撥出5%捐給中國信託慈善基金會的「愛接棒計畫」支持偏鄉小學的課後輔導教學與球具設備更新等項目。
此外，今年的賽衣由賽事夥伴南亞膠旗下的環保品牌SAYA提供，每件賽衣使用100%回收材料，由16克的廢布和4個寶特瓶製成，不僅減少了高達70%的碳排放，還推動了循環經濟的實踐。LASTIC也以竹纖維製作的水杯支持賽事，至少可以節省六萬個水杯丟棄造成的浪費。至於完賽獎牌，則使用了廢棄木材循環再利用材質製作，成為垂直馬拉松跑友的年度必備收藏品。