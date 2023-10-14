金鐘58／廣播金鐘今晚7點登場！DJ群原地組團　驚喜致敬山道猴子

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而今年典禮一共有三段表演，第一段表演節目「聲音的多重宇宙」，由受年輕觀眾喜愛的吳卓源演出；第二段演出「聽見『新』聲音」，由尋人啟事The Wanted樂團、黃宇寒與賈斯汀演出；第三段演出「DJ ROCK」由七位廣播人組成樂團帶來表演，DJ包括「講客廣播電台」黃于娟、「POP Radio」徐哲緯、「全國廣播電台」婕鈴、「台北廣播電台、復興廣播電台」陳怡君、「Hit FM宜蘭中山廣播電台」解偉苓、「漢聲廣播電台」姚宇謙及「講客廣播電台、寶島客家廣播電台」龔德。由黃于娟擔任主唱，其他DJ將負責樂器伴奏，展現幕後所看不見的音樂才華。
今日下午表演節目「DJ ROCK」進行彩排，DJ們表示狀態蓄勢待發，期待很久，好不容易站上舞台大家都很興奮，活力滿滿，彷彿回到了青春校園時期，找回以前玩音樂的感覺，特別是鼓手婕鈴，原本是唱爵士樂，這次特別擔任鼓手，強調自己「真的很認真在打。」
問到誰是出包王？大家很有默契地說「沒有！」互相配合度很高，因為去年典禮演出時，他們已經一起合作過，「現在一個眼神就可以COVER過去！」還打趣說道，7人已經可以原地出道，團名就用「DJ ROCK」。徐哲緯還笑說，歡迎各大尾牙、跨年，可以邀請他們，除了演出外，還可以包主持工作，而且還有7位主持人一次滿足，而他們也透露，今晚表演服裝將十分搖滾。
今年頒獎人有溫士凱、曾止妤（妹將）、吳怡霈、松野高志、阿光（游湧志）、Suana Emuy Cilangasay 蘇瓦那、血肉果汁機等，並由吳建恆及YELLOW黃宣壓軸頒發「流行音樂節目獎」、「流行音樂節目獎主持人獎」。
第58屆廣播金鐘獎頒獎典禮將在10/14（六）晚上7點鐘於國父紀念館舉行，播出平台有三立都會台、金鐘58官網、金鐘官方YouTube、MOD直播三立綜合台、三立國際台、好事989電台、三立新聞網直播室、三立新聞網YouTube、三立電視YouTube、Vidol YouTube、文化部FB、中華電信Hami Video、LINE TODAY、LINE TV、Vidol影音平台。
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