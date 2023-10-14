劇本被發現了？美國威力球「前4大」頭獎都落在加州 遭疑有黑幕
美國樂透彩威力球（Powerball）在歷經35連槓後，累積史上第二高的17.6億美元頭獎獎金，日前頭獎終於開出，由一位加州的幸運兒一注獨得。然而，有美國媒體發現，威力球史上累積金額前4高的頭獎，最終都獎落加州，質疑背後有黑幕在操縱，因為加州的稅率較高，如此一來政府就能從頭獎得主手中獲得更多的稅金。
記者倪浩軒/綜合報導
根據《Barstool Sports》報導，威力球頭獎獎金有史以來累積最高紀錄，是2022年11月的20.4億美元，最終由加州的幸運兒一注獨得。威力球頭獎獎金累積次高紀錄，就是日前的17.6億美元，一樣由加州的幸運兒一注獨得。威力球頭獎獎金累積第3高紀錄，是2016年1月的15.86億美元，還是由加州的幸運兒一注獨得。威力球頭獎獎金累積第4高紀錄，是今年7月19號的10.8億美元，由加州和田納西州的獲獎者平分。一旦威力球連續多期槓龜，頭獎金額大量累積之後，得獎者似乎就會出現在加州。
根據2022年的統計資料，加州人購買彩券的總額為88億美元，排在全國第3，約佔全美購買彩券金額的8％。假設加州人購買彩券的行為一直維持類似的模式，那麼威力球前4高的頭獎都開在購買8％彩券的加州的機率，大概是2.5萬分之1，比人被閃電劈中的機率（約1.5萬分之1）還低得多。
美國網友懷疑，這種不尋常的巧合並非出自於幸運，而是因為加州擁有全美最高的所得稅率，因此政府以某種方式操縱威力球的開獎結果，以便讓高額獎金能有更高的比例被抽稅。不過網友也坦承，這完全只是陰謀論性質的猜測，沒有任何證據。但以機率來說，史上前3高的威力球頭獎都由加州人一注獨得，確實是非常的巧合。