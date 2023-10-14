全球首位破解東亞基因、剖析肺癌成因　台灣傑出女科學家陳玉如

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在這個強調適性發展的現代社會裡，往往會鼓勵人們朝自己的喜好來發展職涯。但是對有些領域而言，光喜歡與努力是不夠的，更重要的是天賦，在創作領域尤其著重老天爺是否賞飯吃。陳玉如歷經大學前兩年的闖蕩，開始意識到自己的寫作才情並非出類拔萃，但又放不下對三毛式生活的嚮往，因而對未來充滿各種不安與矛盾。就在此時，老天爺讓她進入了中研院，在曾文碧老師的實驗室做原子與分子的專題研究。過程中不僅又燃起她對化學的熱情，也意識到家境不富裕的她，若要實踐三毛的生活，唯有出國念博士不可。
她在愛荷華州立大學研究的是：「以大型儀器為工具，必須學習設計儀器、製造不同的元件來提升儀器性能。」因為她的勤奮不懈，讓已經有二十多年都不再收女學生的博班指導教授刮目相看，連續通過五次資格考。她說至今回憶起來仍覺得當時儘管辛苦，卻是非常快樂。不過她隨即就歷經了女性必經的人生轉折，那就是初為人母。她在博二的時候結婚、博三生子，在蠟燭兩頭燒的強況下，像大多數女人一樣，總要在工作與家庭中做取捨。年輕氣盛的她，在龐大的研究壓力下，因為無法照顧襁褓中的孩子，只好將孩子送回台灣，讓媽媽與姊姊短暫照顧一年半的時間。
儘管她在美國得到了研究獎，但卻體會到家庭才是人生中最重要的存在。在不確定自己是否有足夠的熱情與聰明才智，面對繁忙與複雜的研究工作，因此回國後只想在中研院單純做質譜儀服務就好。然而老天顯然不想讓她白白浪費天賦，遇到時任所長陳長謙院士，他就期許每個研究員都需要有好的學術研究成果。因此林玉如在歷經兩年的摸索期後，終於在同事鄭建中的建議下，跨域到生物分子的分析，接觸了蛋白質體學。由於目前人類尚無法得知人體究竟有多少種蛋白質，可能多達數百萬種也不一定，可說是挑戰性極高的領域。然而這反而觸發她勇於挑戰的個性，決定以蛋白質為研究主體。
由於這是她之前沒有接觸過的領域，一頭栽進去就是四、五年，卻苦無成果，因為除了要研究新知，還要了解前人的研究成果，才有辦法探究是否有新的問題尚未解決。而自己的才能、實驗室的量能是否足以解決這些問題，都成為她有待克服的難題。不過她自認只要跨越了這個階段，就可以創造出許多新的方法。她立下宏願，希望自己的研究成果，可以幫助人類了解很多生物上的難題。因此開始致力於了解癌症的機制，未來甚至可以用蛋白質來檢測癌症。因此她在研究過程中，不斷開發新方法、新策略來幫助臨床研究。雖然知道自己的夢想很艱難，但是認為只要做出的研究能對社會有貢獻，就可以支撐她一直努力下去。
2017年，陳玉如與美國臨床蛋白基因體學腫瘤分析聯盟（CPTAC）合作，推動「台灣癌症登月計畫」。讓我國成為該計畫首次跨國合作的國家之一。她認為藉由跨地域、人種與生活型態的綜合研究，可以了解癌症的各種預防、檢測與治療的各種方法。也因為這項跨國合作，讓台灣的蛋白質體研究技術達到世界頂尖的高度，也讓生醫研究有了全新的研究路徑，取得許多重大疾病的關鍵突破。而她開發的質譜儀全面性定量細胞膜蛋白體的方法，不僅幫助科學家了解蛋白質如何造成疾病的機制，也近一步開發疾病檢測或是藥物標靶蛋白質。她也是全球首創用「奈米探針質譜檢測技術」，幫助早期檢測癌症的人，讓該項技術在2022年獲得國家新創獎。
陳玉如不僅是中研院第一位女所長，2019年更獲選為全世界最大的國際性蛋白質體學術組織理事長，是該組織首位亞洲女性理事長，也是歷年最年輕就當上理事長的人才。今年更獲得素有台灣「女性諾貝爾獎」之稱的台灣傑出女科學家獎。細數她過往的研究成果，能得此殊榮可說是實至名歸，不過這一切都歸功於三毛所帶來的影響，不僅讓她能永不自我設限、堅持做愛做的事，難度越大就越想挑戰它。就像當年的三毛，勇敢地去沙漠探險的心情一樣。