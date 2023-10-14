24小時撤離期限已過！以軍再開放6小時、2路線給加薩北部居民逃命
以色列13日通告居住在加薩瓦迪加扎河（Wadi Ghazza）以北的所有巴勒斯坦居民（約110萬人），應在未來24小時內遷至南部。如今24小時期限已過，以色列國防軍（IDF）發言人阿德拉伊（Avichay Adraee）表示，再開放6小時（台灣時間14日下午3點～晚上9點）與兩條道路供加薩居民往南移動，「不會受到任何傷害」，但也警告，仍留在加薩北部的居民若不移動將處於危險之中。
記者倪浩軒/綜合報導
以色列軍方建議住在加薩市（Gaza City）的平民從貝特哈諾（Beit Hanoun）移到汗尤尼斯（Khan Yunis），而住在沿岸附近的居民，則被允許沿著達杜爾（Daldul）和阿薩那（Al-Sana）往艾丁（Al-Din）和艾巴爾（Al-Bahr）方向移動，路上「不會遭到任何傷害」，以軍呼籲加薩居民，「如果你關心自己和你所愛的人，就按照指示去南方」。
以色列軍方發言人康里克斯（Jonathan Conricus）表示，以軍已經為下一階段的行動做好準備，並且看到巴勒斯坦平民向南方大規模遷移。但康里克斯沒有回答時限已到之後會發生什麼事，也不接受任何提問。另位發言人哈加里（Daniel Hagari）則表示，進入加薩的過境點目前均已被關閉，加薩北部的居民若不往南部遷移，將處於危險之中。
看起來以軍對加薩的地面進攻已是箭在弦上，然而，聯合國、世界衛生組織昨日都曾發聲呼籲以色列取消撤離令，因為百萬人的移動將會造成嚴重人道危機，且實際上也難以達成。
挪威前外交官埃格蘭（Jan Egeland）14日接受《BBC》訪問時批評以色列，稱撤離令就是強迫轉移平民，已觸犯戰爭罪。約旦外交部長薩法迪（Ayman Safadi）14日也發聲強調，撤離令公然違反國際法，讓大規模的巴勒斯坦人再度流離失所，只會將以巴衝突推向更悲慘的深淵。