「藍白合」首場會前會　最強在野候選人產生方式難達共識

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對於公開辯論方式，雙方皆同意，在確認前項「在野最強候選人產生方式」後，參加由電視台主辦三場辯論會。至於時程方面，民眾黨與國民黨也沒有達成共識，民眾黨主張10月31日前完成前二項工作； 國民黨主張11月初之前(11月5日至11月10日之間)完成前二項工作。
針對民眾黨主席柯文哲提出7大主張，「總統赴立院報告、接受立院各黨團質詢監督」，國民黨前半部贊同，對接受立法院監督質詢，認為有現行法律爭議；「行使閣揆同意權、閣員經立院聽證同意後任命」， 國民黨同意國會行使閣揆同意權，但認為「閣員經立院聽證同意後任命」有現行法律疑慮；「凍結考監兩院、三權分立確實制衡」 ，國民黨認為「凍結考監兩院」有現行法律疑慮，但同意考監兩院逐步虛級化，同時主張 未來監察院的調查權及審計權轉移到立法院。
至於柯文哲主張「禁肥貓，高階文官國營事業董監事公開遴選」 、「特別預算不再常態化、重振政府財政紀律」 、「選制公平、下修選舉年齡，保障多元公義社會」 、「召開國是會議、推動內閣制入憲」，國民黨都是贊成。
國民黨總統參選人侯友宜針對政治體制改革提出四大主張， 包括堅持民主自由體制，捍衛中華民國，反對台獨，反對武力犯台，反對一國兩制，台灣的未來由2300萬人決定。 民眾黨則主張，堅持中華民國自由民主體制、遵守中華民國憲法、反對改變現狀。
侯友宜主張針對現今執政黨所執政時期的貪污舞弊案件疑雲，上任將盡速成 立新的特偵組針對相關案件一一查清楚，給民眾清楚交代， 民眾黨則是保留，主張現有機制即應全面清查；不在籍投票方面，民眾黨也是贊成。
侯友宜主張氣候正義及環境權納入憲法:為符合《聯合國氣候變化綱要公約》精神，保障未來世代共用地球的權利，盡這一代人對環境的責任，修憲前就應該推動全面法制化；民眾黨表達贊成，主張現在就應該現在就全面法制化 ，未來推動入憲。