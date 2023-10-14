藍白整合初選防綠動員灌水？金溥聰主張推「政治理念認同卡」
藍白合首場幕僚會議今（14）日下午登場，會後雙方宣布同意辯論，但是對於民調部分產生「最強在野後選人」部分並無共識。民眾黨主張找5間民調公司做民調、市話手機各半，並採對比式民調，以平均數決定結果；國民黨則主張採用美國、法國、南韓等民主國家行之有年之開放式「民主初選」，由民眾投票 ，展現直接民意。實施方式是在22縣市或73區域立委選區設立初選投票所，參加投票民眾不分黨派，但須親簽政治理念「在野整合下架民進黨」認同卡才可投票，採實名制、驗身分證。
記者呂炯昌／台北報導
藍白合首場會前會，民眾黨方面由柯辦競選總幹事黃珊珊、競辦主任周榆修出席，國民黨由侯辦執行長金溥聰、秘書長黃健庭出席。會議耗時3個多小時，雙方對於最強在野候選人的產生方式無法達成共識，將在明日中午12點前確定第二次會議舉行時間。
金溥聰在媒體聯訪時被問到開放式初選議題，時間緊迫有沒有大概辦幾場？他表示，西方國家、亞洲國家都執行過，根據以前初選經驗，時間足夠，可以在候選人選區辦，或是設立投票所。
至於擔心綠營、民眾灌票？金溥聰認為全民調也擔心，所以設計政治理念認同卡，實名制要發生綠動員狀況，要比民調風險低很多，民調只要在家一通電話就決定，實名制則要走到投票所，還要簽認同卡防止灌票。
媒體詢問國民黨提出「類美式初選」方式，金溥聰表示，若他印象沒錯，自2012年起，法國的不同黨派開始推動類似制度。他對於黃珊珊提出的疑慮表示尊重，今天這個社會還想要灌票、大批動員等，現在大家都有手機，一上網就可以查出來，且採取實名制，他不多說，大家帶回去討論，希望能夠有個好的結果。
黃健庭則表示，這個（類美式初選）方案是經過黨部跟競選辦公室共同討論過以後的方案，沒有問題。