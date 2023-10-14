國民黨提初選簽同卡、實名制投票 柯文哲競辦：恐淪小圈子選舉
藍白合首場幕僚會議今（14）日下午登場，會後雙方宣布同意辯論，但是對於民調部分產生「最強在野後選人」部分並無共識。國民黨則主張採用美國、法國、南韓等民主國家行之有年之開放式「民主初選」，由民眾投票 ，展現直接民意。實施方式是在22縣市或73區域立委選區設立初選投票所，參加投票民眾不分黨派，但須親簽政治理念「在野整合下架民進黨」認同卡才可投票，採實名制、驗身分證。對此，柯文哲競選辦公室表示，恐淪小圈子選舉。
記者呂炯昌／台北報導
藍白合首場幕僚會議，在產生「最強在野後選人」部分並無共識，民眾黨主張找5間民調公司做民調、市話手機各半，並採對比式民調，以平均數決定結果；國民黨則主張採用美國、法國、南韓等民主國家行之有年之開放式「民主初選」，由民眾投票 ，展現直接民意。實施方式是在22縣市或73區域立委選區設立初選投票所，參加投票民眾不分黨派，但須親簽政治理念「在野整合下架民進黨」認同卡才可投票，採實名制、驗身分證。
柯文哲競選辦公室認為，國民黨提出的「民主初選方式」，要先簽署認同卡 、再進行實名制投票，重點在比較動員能量 、容易被操作，但此方式可能淪為小圈子內競選。
柯文哲競選總幹事黃珊珊表示，過去新黨1998年曾經進行過開放式初選，後來淪為遊覽車「不當動員」，導致新黨黨內分裂形象受損；柯文哲競選辦公室主任周榆修進一步說明，1995年，民進黨總統初選也曾經嘗試過，面臨跟新黨相同的問題，後來就再也沒有使用過」。
針對國民黨及侯辦所提出的「開放式民主初選」 (22縣市或73區域立委選區辦初選投票所，民眾須簽政治理念認同卡(下架民進黨在野整合)才可投票，採實名制，驗身分證。) 民眾黨與柯文哲競選辦公室表示尊重對方提出之方案，需帶回相關建議，再進行內部討論。